  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AB, Rusya ile görüşmeler yürütmek zorunda kalacaklarını kabullendi Putin itirafı Trump, FED başkanını tehdit etmişti! Powell hakkında soruşturma başlatıldı İsrail'in gazına gelen terör örgütünün aklını alan açıklama İkinci asker selamı ile azgınları yine kudurttu! Hasan Utku Çakır şeytan çatlattı Teröristbaşı Netanyahu adamlarını topladı: İsrail’in İran kararı Vali duyurdu! Yol kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı Bakan Bolat duyurdu: Dijital vurguna reklam kurulu freni! 606 milyon TL ceza yağdı Elon Musk ve Trump medyası bunları yayınlamıyor! Amerika yangın yeri Vali ‘korkunç bir rakam' diyerek duyurdu: 16 milyar liraya el konuldu Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim…
Yerel Şiddetli yağış sonrası cami avlusu çöktü
Yerel

Şiddetli yağış sonrası cami avlusu çöktü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şiddetli yağış sonrası cami avlusu çöktü

Gaziantep’te etkili olan şiddetli yağışın ardından Ali Erçelebi Camii’nin avlusunda çökme yaşandı.

Gaziantep’te sabah saatlerinde etkisini artıran yağış, kent merkezinde bir camide çökmeye neden oldu. Nuripazarbaşı Mahallesi’ndeki Ali Erçelebi Camii’nin avlusunun şadırvanın olduğu kısımda sabah saatlerinde çökme oldu. Çökme anında avluda kimsenin olmadığı kaydedildi. Olayın ardından Şahinbey Belediye ekipleri, şerit çekip alana girilmesini yasaklayarak, çalışma başlattı.

Kar yağışı havadan görüntülendi! Başakşehir beyaza büründü
Kar yağışı havadan görüntülendi! Başakşehir beyaza büründü

Yaşam

Kar yağışı havadan görüntülendi! Başakşehir beyaza büründü

Gaziantep’te şiddetli yağışa karşı "Yapay Zeka" destekli önlem
Gaziantep’te şiddetli yağışa karşı “Yapay Zeka” destekli önlem

Yerel

Gaziantep’te şiddetli yağışa karşı “Yapay Zeka” destekli önlem

Vali duyurdu! Yol kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
Vali duyurdu! Yol kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Gündem

Vali duyurdu! Yol kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Marmaris beyaza büründü: Ani dolu yağışı ilçeyi kısa sürede kara teslim etti
Marmaris beyaza büründü: Ani dolu yağışı ilçeyi kısa sürede kara teslim etti

Yaşam

Marmaris beyaza büründü: Ani dolu yağışı ilçeyi kısa sürede kara teslim etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23