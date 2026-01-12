Şiddetli yağış sonrası cami avlusu çöktü
Gaziantep’te etkili olan şiddetli yağışın ardından Ali Erçelebi Camii’nin avlusunda çökme yaşandı.
Gaziantep’te sabah saatlerinde etkisini artıran yağış, kent merkezinde bir camide çökmeye neden oldu. Nuripazarbaşı Mahallesi’ndeki Ali Erçelebi Camii’nin avlusunun şadırvanın olduğu kısımda sabah saatlerinde çökme oldu. Çökme anında avluda kimsenin olmadığı kaydedildi. Olayın ardından Şahinbey Belediye ekipleri, şerit çekip alana girilmesini yasaklayarak, çalışma başlattı.