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Şiddetli yağış için Büyükşehir AKOM teyakkuzda

Başkent’te hafta sonu Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağış uyarısı sonrasında Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) harekete geçti.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:56
Şiddetli yağış için Büyükşehir AKOM teyakkuzda

Başkent’te hafta sonu Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağış uyarısı sonrasında Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) harekete geçti.


İtfaiye Daire Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde oluşturulan AKOM, anlık olarak gelen ihbarları değerlendirdi. Olası su taşkınlarına karşı hızlı ve etkin müdahale için ekiplerin koordinasyonunu sağlayan merkez, belediye ekiplerini araçlarıyla birlikte kritik noktalarda konuşlandırdı.



Taşkınlara anında müdahale


Sahada nöbet tutan ASKİ, fen işleri, itfaiye, kent estetiği, sosyal hizmetler ve zabıta ekipleri, su taşkınları sonrası biriken suyun tahliyesi için mesai yaptı.


Şehir merkezi ve çevre ilçelerden gelen ihbarlara anında müdahale eden büyükşehir ekipleri, yoğun yağış alan noktalarda oluşan olumsuzlukları giderdi.



Ekipler sahada


İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu’nun başkanlığında 7 gün 24 saat çalışan AKOM, 153 Mavi Masa’ya gelen ihbarları da dikkate aldı. Meteorolojik tahminler doğrultusunda 38 alt geçitte su seviyesi ve pompa kapasitesinin sürekli kontrol edildiğini belirten Ankara İtfaiyesi Müdahale Şube Müdürü Tarık Laçin, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:


“Başkent’in dört bir yanında ve özellikle daha önce su baskınlarının yoğun olduğu bölgelerde gerekli tedbirlerimizi aldık. Ankara İtfaiyesi olarak 46 istasyonda 340 su tahliye pompası, 47 hizmet aracı ve 230 personel, fen işleri 150 araç ve 300 personel, ASKİ 430 araç ve bin personel, kent estetiği 46 araç ve 157 personel, zabıta 10 araç ve 70 personel ile sosyal hizmetler 2 araç ve 6 personel ile su baskınlarına karşı hazırlıklıyız.”

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:56
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