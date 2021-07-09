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Şiddetli yağış can aldı

Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın kuzey ve batı bölgelerini etkisi altına alan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 07:27:00 -
Şiddetli yağış can aldı

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Direktörü Sanna Dahaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Temmuz'dan bu yana ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde şiddetli yağış ve fırtına meydana geldiğini belirtti.

Dahaba, afette 10 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydederek fırtına nedeniyle 4 bin 500'den fazla kişinin yerinden olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Adama Barrow, eylem planı belirlenmesi ve hasarın tespiti için acil toplantı düzenledi.

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