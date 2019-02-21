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Şiddetli soğuklara dayanamayan yavru köpek donarak öldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuklara dayanamayan bir yavru sokak köpeği, donarak telef oldu.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:45
Şiddetli soğuklara dayanamayan yavru köpek donarak öldü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yavru bir köpek donarak telef oldu.

Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Cananlar Mahallesi’nde olumsuz hava şartları nedeniyle yavru bir köpek donarak telef oldu. Eve giderken yol kenarında hareketsiz kalan hayvanı fark ettiğini ifade eden Melik Fırat Kaya, “Eve giderken, hareketsiz duran köpek yavrusunu fark ettiö. Yaklaştıkça kaçacağını zannettim, ama maalesef dokunduğumda donmuş şekildeydi. Yetkililerden ricamız, bu sokak hayvanlarına sahip çıksınlar” dedi

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:45
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