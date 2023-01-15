Şiddetli sel ve fırtına 19 kişinin ölümüne yol açtı
ABD'nin California eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve sel felaketi nedeniyle acil durum ilan edilirken, bölgede 200 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Felaket 19 kişinin ölümüne yol açtı.
ABD'nin California eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve sel felaketi nedeniyle acil durum ilan edilirken, bölgede 200 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Felaket 19 kişinin ölümüne yol açtı.
ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, en az 19 kişinin hayatını kaybettiği eyalette, ABD Başkanı Joe Biden'ın acil durum ilan edilmesini onayladığı bildirildi.
Bu kapsamda California eyalet yetkililerine 27 Aralık 2022'den beri devam eden şiddetli fırtına, sel, toprak ve çamur kaymalarından etkilenen bölgeler için acil yardım emri verildi.
California'da yaklaşık 34 milyon kişinin sel tehlikesi altında olduğu belirtildi. (İLKHA)