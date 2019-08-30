Şiddetli rüzgar elektrik direğini devirdi Adıyaman’da gündüz saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik direği devrildi.

Adıyaman’da gündüz saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik direği devrildi.



Adıyaman kent merkezinde etkili olan yağmur yağışı ve çıkan rüzgardan dolayı aydınlatma direği dayanamayarak asfalt yola devrildi. Kısa bir süre süren şiddetli rüzgar nedeniyle Atatürk Bulvarı üzerindeki Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yakınlarında refüjde bulunan aydınlatma direği yola devrildi. Aydınlatma direğinin yola devrilmesi sonucunda trafikte aksamalar yaşanırken, durum ilgili kuruma bildirildi. Olay yerine gelen kurum görevlilerinin yaptığı çalışmalar sonucunda aydınlatma direği yoldan kaldırıldı.

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