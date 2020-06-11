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Aktüel

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Bilecik’te etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 21:15:49 -
Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Bilecik’te etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü.


Bilecik’in Osmaneli ilçesinde akşamüzeri sağanak ve rüzgar etkili oldu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçları devirdi. Sakarya Nehri kıyısında bulunan çok sayıda ağaç yağış ve şiddetli rüzgâr nedeniyle kökünden kırıldı. Rüzgarın ve yağmurun dinmesinin ardından belediye ekipleri tarafından devrilen ağaçlar temizlendi.

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