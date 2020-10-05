  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şiddet faillerinin tahliyesi anında kolluğa bildirilecek
Aktüel

Şiddet faillerinin tahliyesi anında kolluğa bildirilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:29:45 -
Şiddet faillerinin tahliyesi anında kolluğa bildirilecek

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığının hayata geçirdiği yeni uygulamayla şiddet faillerinin ceza infaz kurumundan tahliyesi, gerekli tedbirlerin alınması için hemen kolluk birimine bildirilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için bir dizi tedbir ve yeni uygulama hayata geçirildi.

Tedbirler kapsamında artık, tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumlarından tahliyesine ilişkin bilgiler, gerekli tedbirlerin alınması için mağdurun bulunduğu yerdeki kolluk birimine iletilecek.

Kadına yönelik şiddet nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan kişiler, ceza infaz kurumu psiko-sosyal servisi üzerinden öfke kontrolü programlarına tabi tutulacak.

Şüphelinin şiddet eğiliminin devam ettiği yönünde bulgulara rastlanması durumunda, mağduru koruyucu tedbirlerin değerlendirilebilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ayrıca gerekli bilgiler paylaşılacak.

Bu arada, suça maruz kalan kişilerin adli süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri amacıyla oluşturulan adli görüşme odalarının sayısı 76 oldu.

Mağdurların, duruşma salonunda sanıkla yüz yüze gelmeden, uzman desteği altında ve özel ortamlarda ifade vermesinin önünü açan adli görüşme odalarında, bugüne kadar 18 bin 540 mağdurun ifadesi alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu
Dünya

Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da yer alan 22 yerleşim yerinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Erbakan'dan 'yavuz hırsız'a sert tepki: Boyuna posuna bakmadan büyük işlere kalkışıyor! Utanmadan sıkılmadan...
Siyaset

Erbakan'dan 'yavuz hırsız'a sert tepki: Boyuna posuna bakmadan büyük işlere kalkışıyor! Utanmadan sıkılmadan...

"Yavuz hırsız" misali ateşkes için 7 şart koşan Ermeni Başbakan Paşinyan'a sert tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erb..
Rus gazetesinden Ermenistan'ı çılgına çevirecek Türk SİHA yorumu
Dünya

Rus gazetesinden Ermenistan'ı çılgına çevirecek Türk SİHA yorumu

Rus İzvestiya gazetesi, Azerbyacan'ın Türk SİHA'ları sayesinde Dağlık Karabağ'da büyük aşama kaydettiğini ve Ermenistan'ı güç duruma düşürdü..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay