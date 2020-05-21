Sicilya'da Kovid-19'la mücadele biriminin başkanı rüşvetten gözaltına alındı

ANKARA (AA) - İtalya'nın Sicilya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koordinatörü ve 9 sağlık görevlisi rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre İtalyan polisi, tarihleri 2016'ya varan ekipman ve hizmet sözleşmelerinden rüşvet almakla suçlananlar arasında Sicilya'nın Kovid-19 salgınıyla mücadele biriminin başkanı Antonio Candela'nın da bulunduğunu açıkladı.

Candela evde gözaltında tutulurken, Trapani sağlık idaresinin başkanı Fabio Damiani diğer görevlilerle polis merkezine götürüldü.

Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando, olayı "çok ciddi bir yolsuzluk sistemi" diye nitelendirdi.

Zanlıların, toplamda 600 milyon avro değerindeki sözleşmelerden yüzde 5 komisyon aldıkları iddia ediliyor.

Palermo Sulh Hakimi de Sicilya ve Lombardiya'da 7 şirkete ve rüşvet olarak alınan 160 bin avroya el konulması talimatını verdi.

İtalya'nın özellikle kuzeydeki Lombardiya bölgesi, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen yer oldu. Ülkede 32 bin 330 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdi.



