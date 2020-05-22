  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cuma namazı, Kocatepe Camii’nde kılındı

Bu süreçte sinema da etkilenecek

Kamu mesai saatleri değişti mi? Kamu çalışma saatleri kaç oldu?

Yalçın Topçu: Aliya İzzetbegoviç sadece ümmet için değil, bütün iyi insanlar için rol model bir şahsiyettir

İHH'dan Asya ülkelerine ramazan yardımı
için kalan
Aktüel

Sıcaktan bunalanlar iftarı Nemrut Dağı'ndaki kar ile yapıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-22 22:50:48 -
Sıcaktan bunalanlar iftarı Nemrut Dağı'ndaki kar ile yapıyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapalı olan Nemrut Dağı eteğinden kar getirerek iftar açıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı eteklerinde erimeyen karların bulunduğu bölgeye gidenler, buradan iftarda tüketecekleri kar topluyor.

Kahta ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçelerinden özel araçlarla devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'na giderek su termosu ve poşetlere kar dolduran vatandaşlar, iftarını kar veya kar ile pekmez karışımından yapıkları "karsambaç" ile açıyor.

Kahta ilçesinden gelen Eyüp Aslan, her yıl düzenli şekilde ramazan ayında en az haftada bir gün buraya kar götürmek için geldiklerini, ancak bu ramazan ayında salgın nedeniyle sadece bir defa gelebildiklerini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı