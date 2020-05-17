Sıcaktan bunalan koyunları kırparak rahatlatıyor

Erzincan’da hava sıcaklıkları 32 dereceye kadar yükselince, bunalan koyunlar kırpılarak sıcaklardan daha az etkilenmesi sağlanıyor.

Son günlerde yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası sebebiyle mevsim normallerinin yaklaşık 5 ila 9 derece üzerine çıkan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede sıcaklıklar 32 dereceye kadar yükselirken Erzincan’ın Refahiye ilçesinde sıcaklardan olumsuz etkilenen koyunlar kırpılarak rahatlamaları sağlanıyor. Koyunların kırpılmadan yünleri nedeniyle sıcaklığı çok daha fazla hissettiklerini ifade eden Eray Şahin, “Yaz sezonu geldi. Koyunları kırpmaya başladık. Koyunlar yanmaya başladı havaların ısınmasıyla. Her sene aynı şekilde havalar ısınınca koyunları kırpıyoruz. Koyunlar rahatladığı zaman biz de rahatlamış oluyoruz. Koyunun üzerinden yünü çıktığı zaman koyun sıcakta daha rahat hareket ediyor. Daha verimli oluyor. Sütün de artış oluyor. Koyunların yayılımında da iyi oluyor” dedi.