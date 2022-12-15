Sıcaklık hafta sonunda mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek yağışlı hava hafta sonu yurdun büyük bölümünü terk ediyor.

Meteoroloji, yağışların beklenmediği kentlerde sıcaklıklarında yükseleceğini hatta mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı.

Sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, hava durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

Yağışların daha çok sağanak, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiğini bildiren Şahbaz, şu bilgileri verdi:

"Cumadan itibaren yağışlar yurdun genelini terk etse de Marmara'nın kuzey kesimlerinde ve Karadeniz çevrelerinde devam edecek. Yağışla birlikte sıcaklıkta bir miktar düşme var ama mevsim normallerinin altına düşmesini beklemiyoruz. Perşembe gününden itibaren yağışlı sistem etkisini azalttıktan sonra sıcaklıkların tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık olacağını öngörüyoruz. Genel olarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, yer yer 8 derece üstünde sıcaklıklar bekliyoruz."

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

"Pazardan itibaren yeni yağışlı hava sistemine girilecek"

Şahbaz, yurdun pazar günü akşam saatlerinden itibaren Marmara'dan başlayarak, yeni bir yağışlı hava sistemine gireceğini aktardı.

Vatandaşları uyaran Şahbaz, sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.