0553 313 94 23

Sıcaklara karşı bulduğu yöntem şaşırttı! 7 aylık kızını, oyduğu karpuzun içine koydu

Aydın'da yaşayan bir kişi, sıcaktan bunalan 7 aylık kızını içini oyduğu karpuza koyarak serinletti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:10
Sıcaklara karşı bulduğu yöntem şaşırttı! 7 aylık kızını, oyduğu karpuzun içine koydu

Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan evli ve 2 kız babası Mustafa Avohan, sıcaktan bunalan 7 aylık kızı Alya Avohan’ı oyduğu 18 kiloluk karpuzun içine koyarak serinletti.

Sıcaklıklar 40 dereceye ulaştı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle Aydın ve çevresinde sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor. Aydın'ın Çine ilçesinde esnaflık yapan Mustafa Avohan 7 aylık kızı Alya Avohan’ı serinletmek için ilginç bir yöntem denedi. Manavdan aldığı 18 kiloluk karpuzun içini oyan baba Avohan, kızını oyduğu karpuzun içerisine koydu. Karpuzun içerisinde serinleyen Alya bebek, sevimli ve bir o kadar da ilginç görüntüsü ile dikkat çekti. Minik Alya’nın karpuzun içerisindeki sevimli halleri babası Mustafa Avohan tarafından kayda alındı.

"Karpuza karşı bir ilgisi vardı"

Kızının sıcaklardan dolayı huzursuz olduğunu hissettiğini kaydeden Mustafa Avohan, “Kızım henüz 7 aylık bir bebek. Sıcaklardan dolaylı huzursuz olduğunu fark ettim. Bizler bile bu sıcaklara dayanamıyorken, kızımın sıcaktan bunalmasına bir son vermek için çare aramaya başladım. Alya’nın karpuza karşı bir ilgisi vardı. Ne zaman görse gülümsemeye başlar ve iştahla yerdi. Kendimce düşünürken karpuz aklıma geldi. Kızımı bu şekilde hem serinletip hem de mutlu edebileceğimi düşündüm. Düşündüğüm gibi de oldu. Eşim bile karpuzu görünce şaşırıp bu kadar büyük karpuzu ne yapacağımı sormuştu. Ona da sürpriz oldu. Zaman zaman kendimce bulduğum bu çözümü uygulamaya devam edeceğim” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 15:10
  1. Aydın
  2. Alya Avohan
  3. Mustafa Avohan
  4. karpuz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir’de tonlarca uyuşturucu ele geçirildi
    1. Balıkesir’de tonlarca uyuşturucu ele..
    2. KKTC Başbakanı Tatar, "Maraş bizimdir"
    3. 5. kattan atlayan genç hayatını..
    4. Sel felaketinin yaşandığı bölgede arı..
    5. SAÜ’de Tıp Fakültesi mezunlarını verdi
    6. Kardeşeli Derneği kurban bedelini..
    7. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride..
    8. 'Medeniyetin beşiği' ülkede hastane..
    9. Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu
    10. G.Saray'ın eski yıldızı Wesley..
    11. İstanbul’daki kayısı festivali başladı
    12. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad..
    13. Heybeliada'da orman yangını! Ekipler..
    14. SBSGGM’den yumurta uyarısı
    15. Şile’de Sahilköy’de 21 yaşındaki bir..
    16. Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik..
    17. CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne..
    18. Trump İsrail yardakçılığına devam..
    19. Siirt’te yılanın ısırdığı adam tedavi..
    20. Dr. Tuğrul Tunca’dan Minik Dostlar..
    21. Tosya’da otomobil takla attı: 2 yaralı
    22. Burundi 2020’de seçime gidiyor
    23. Fatsa’da sporcular sezonu açtı
    24. İlçe milli eğitim müdürüne saldırıda 2..
    25. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı..
    26. Akçakale Milli Eğitim Müdürü ve..
    27. Demir: “Herkes elini taşın altına..
    28. Heybeliada’da çıkan yangına..
    29. Kardeşleri ayıran kaza
    30. Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı..
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı