  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kızılırmak’ta şaşırtan tablo... 15 yıl sonra aynı manzara Fen lisesi öğrencilerinden örnek proje! Atık yağları sabuna dönüştürdüler Tarih belli oldu! Altı gezegen Borsa günü yükselişle tamamladı Altının kilogram fiyatı yükselişte! İran sınırında yaşıyorlar! 'Kar koridoru'ndan geçerek ilçeye böyle ulaşıyorlar Fatih'teki Böcek ailesi faciasında yeni gelişme: İddianame kabul edildi Kar kalınlığı 6 metreyi aştı
Eğitim
5
Yeniakit Publisher
Fen lisesi öğrencilerinden örnek proje! Atık yağları sabuna dönüştürdüler
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fen lisesi öğrencilerinden örnek proje! Atık yağları sabuna dönüştürdüler

Bingöl Solhan'da fen lisesi öğrencileri, atık yağları geri dönüştürerek sıvı sabun üretiyor.

#1
Foto - Fen lisesi öğrencilerinden örnek proje! Atık yağları sabuna dönüştürdüler

Bingöl’ün Solhan ilçesinde bulunan Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi’nde öğrenciler, kimya dersini yalnızca teoride değil uygulamada da deneyimliyor.

#2
Foto - Fen lisesi öğrencilerinden örnek proje! Atık yağları sabuna dönüştürdüler

Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi öğrencileri, kimya öğretmenleri Hatun Çaldak öncülüğünde atık yağlardan ve katı sabunlardan sıvı sabun üreterek hem çevreye hem de okul ekonomisine katkı sağlıyor. Okul laboratuvarında yürütülen çalışmada, geçtiğimiz yıllarda atık yağlardan elde edilen katı sabunlar çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilerek sıvı sabuna dönüştürülüyor. Üretilen sıvı sabunlar okulun lavabolarında kullanılıyor. Geri dönüşüm bilincini küçük yaşta kazandırmayı hedefleyen proje sayesinde öğrenciler hem çevresel farkındalık kazanıyor hem de okulun temizlik giderlerine katkı sunuyor.

#3
Foto - Fen lisesi öğrencilerinden örnek proje! Atık yağları sabuna dönüştürdüler

Kimya öğretmeni Hatun Çaldak, yaklaşık 5 yıldır öğrencileriyle birlikte geri dönüşüm temelli projeler yürüttüklerini belirterek, "Şu an okulumuzun laboratuvarında sıvı sabunumuzu yapmaktayız. Bunu geçen sene atık yağlardan elde ettiğimiz katı sabunları belirli işlemler sonucunda sıvı sabun haline getiriyoruz. Bunu okulumuzun lavabolarında kullanmak üzere yaptık. Amacımız atık yağları çöpe atmamak, geri dönüştürmek ve katı sabunlarım kullanım süresi uzun olmadığı için sıvı sabun elde ederek daha uzun süreli kullanım sağlamak. Okulumuza 5 yıldır bu şekilde katkıda bulunuyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda oldukça istekli ve özverili çalışıyor" dedi.

#4
Foto - Fen lisesi öğrencilerinden örnek proje! Atık yağları sabuna dönüştürdüler

Daha önce de TÜBİTAK kapsamında kompost hazırladıklarını, biyoplastik üretimi gerçekleştirdiklerini ve çeşitli bitkiler yetiştirdiklerini ifade eden Çaldak, çevre bilincini artırmaya yönelik projelere devam edeceklerini söyledi. 12.sınıf öğrencisi Taha Yasin Kaya ise "Laboratuvarda kimyayı uygulayarak öğrenmek bizler için büyük bir kazanım. Bu laboratuvarda kimyayı yazarak değil, yaşayarak ve yaparak öğreniyoruz. Bu imkanı sunduğu için öğretmenimiz Hatun Hoca’ya teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ağlayan kadını gören AK Partili Başkan cezayı kesti
Gündem

Ağlayan kadını gören AK Partili Başkan cezayı kesti

Ağlayan kadını görünce yanına giden Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, öğrendiği saygısızlığın cezasını kesti.
İsrail ‘Dünyada bir ilk’ diyerek duyurdu: Türkiye'nin savaş makinesi hazır!
Dünya

İsrail ‘Dünyada bir ilk’ diyerek duyurdu: Türkiye'nin savaş makinesi hazır!

Savunma sanayiinde havada dengeleri tümden değiştiren Türkiye’nin hamlesi, Türkiye’nin savunma sanayisi yakından takip eden başta Yunanistan..
Ne yaptıkları fark edilince apar topar camiden kovuldular
Gündem

Ne yaptıkları fark edilince apar topar camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında bir camide cemaati rahatsız ederek TikTok videosu çekmeye çalışan kızlar, cemaatin tepkisini çekti. Olayı fark eden..
Belçika'dan ABD Büyükelçisine sert tepki! İfade özgürlüğüne "seyahat yasağı" ile pranga vurulamaz!
Gündem

Belçika'dan ABD Büyükelçisine sert tepki! İfade özgürlüğüne "seyahat yasağı" ile pranga vurulamaz!

Belçika ile ABD arasında patlak veren "Yahudi sünnetçi" ve "Hitler benzetmesi" krizi diplomatik bir savaşa dönüştü. ABD'nin Brüksel Büyükelç..
Ali Koç neden tuşlu telefon kullanıyor? Sebebi herkesi şok ediyor!
Aktüel

Ali Koç neden tuşlu telefon kullanıyor? Sebebi herkesi şok ediyor!

Apple'ın Türkiye distribütörü Bilkom'un sahibi Ali Koç'un neden tuşlu telefon kullandığını biliyor muydunuz? Detaylar haberimizde. ..
CHP'de "Baba Ocağı" Kavgası: Partili kadın İmamoğlu'na ateş püskürdü
Gündem

CHP'de "Baba Ocağı" Kavgası: Partili kadın İmamoğlu'na ateş püskürdü

CHP içinde sular durulmuyor. Hak, hukuk, adalet sloganlarıyla yola çıkan ancak kendi içinde adaleti sağlayamayan parti yönetimine bir tepki ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23