Fen lisesi öğrencilerinden örnek proje! Atık yağları sabuna dönüştürdüler
Bingöl Solhan'da fen lisesi öğrencileri, atık yağları geri dönüştürerek sıvı sabun üretiyor.
Bingöl’ün Solhan ilçesinde bulunan Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi’nde öğrenciler, kimya dersini yalnızca teoride değil uygulamada da deneyimliyor.
Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi öğrencileri, kimya öğretmenleri Hatun Çaldak öncülüğünde atık yağlardan ve katı sabunlardan sıvı sabun üreterek hem çevreye hem de okul ekonomisine katkı sağlıyor. Okul laboratuvarında yürütülen çalışmada, geçtiğimiz yıllarda atık yağlardan elde edilen katı sabunlar çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilerek sıvı sabuna dönüştürülüyor. Üretilen sıvı sabunlar okulun lavabolarında kullanılıyor. Geri dönüşüm bilincini küçük yaşta kazandırmayı hedefleyen proje sayesinde öğrenciler hem çevresel farkındalık kazanıyor hem de okulun temizlik giderlerine katkı sunuyor.
Kimya öğretmeni Hatun Çaldak, yaklaşık 5 yıldır öğrencileriyle birlikte geri dönüşüm temelli projeler yürüttüklerini belirterek, "Şu an okulumuzun laboratuvarında sıvı sabunumuzu yapmaktayız. Bunu geçen sene atık yağlardan elde ettiğimiz katı sabunları belirli işlemler sonucunda sıvı sabun haline getiriyoruz. Bunu okulumuzun lavabolarında kullanmak üzere yaptık. Amacımız atık yağları çöpe atmamak, geri dönüştürmek ve katı sabunlarım kullanım süresi uzun olmadığı için sıvı sabun elde ederek daha uzun süreli kullanım sağlamak. Okulumuza 5 yıldır bu şekilde katkıda bulunuyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda oldukça istekli ve özverili çalışıyor" dedi.
Daha önce de TÜBİTAK kapsamında kompost hazırladıklarını, biyoplastik üretimi gerçekleştirdiklerini ve çeşitli bitkiler yetiştirdiklerini ifade eden Çaldak, çevre bilincini artırmaya yönelik projelere devam edeceklerini söyledi. 12.sınıf öğrencisi Taha Yasin Kaya ise "Laboratuvarda kimyayı uygulayarak öğrenmek bizler için büyük bir kazanım. Bu laboratuvarda kimyayı yazarak değil, yaşayarak ve yaparak öğreniyoruz. Bu imkanı sunduğu için öğretmenimiz Hatun Hoca’ya teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
