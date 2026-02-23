Fen lisesi öğrencilerinden örnek proje! Atık yağları sabuna dönüştürdüler

Kimya öğretmeni Hatun Çaldak, yaklaşık 5 yıldır öğrencileriyle birlikte geri dönüşüm temelli projeler yürüttüklerini belirterek, "Şu an okulumuzun laboratuvarında sıvı sabunumuzu yapmaktayız. Bunu geçen sene atık yağlardan elde ettiğimiz katı sabunları belirli işlemler sonucunda sıvı sabun haline getiriyoruz. Bunu okulumuzun lavabolarında kullanmak üzere yaptık. Amacımız atık yağları çöpe atmamak, geri dönüştürmek ve katı sabunlarım kullanım süresi uzun olmadığı için sıvı sabun elde ederek daha uzun süreli kullanım sağlamak. Okulumuza 5 yıldır bu şekilde katkıda bulunuyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda oldukça istekli ve özverili çalışıyor" dedi.