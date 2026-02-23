  • İSTANBUL
Tarih belli oldu! Altı gezegen
AA Giriş Tarihi:

Tarih belli oldu! Altı gezegen

Güneş Sistemi'ndeki altı gezegen, 28 Şubat'ta "gezegen geçidi" olarak adlandırılan gökyüzü olayında bir araya gelecek. Hava koşullarının uygun olması durumunda bir çok gezegen çıplak gözle görülebilecek.

#1
Foto - Tarih belli oldu! Altı gezegen

28 Şubat'ta gerçekleşecek gözlemde Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn hava koşullarının uygun olması durumunda çıplak gözle görülebilecek.

#2
Foto - Tarih belli oldu! Altı gezegen

Sistemin daha uzak üyeleri Uranüs ve Neptün için ise dürbün veya teleskop gibi araçların kullanılması gerekecek.

#3
Foto - Tarih belli oldu! Altı gezegen

"Gezegen geçidi"ni gözlemlemek isteyenlerin gün batımından yaklaşık bir saat sonra, görüşü engelleyebilecek yüksek bina ve ağaçlardan uzak açık alanlarda batı ufkuna bakmaları tavsiye ediliyor.

#4
Foto - Tarih belli oldu! Altı gezegen

Bu konumda Merkür, Venüs ve Satürn ufuk çizgisine yakın bir noktada yer alırken, Jüpiter, Uranüs ve Neptün gökyüzünün daha yüksek kısımlarında görülebilecek.

#5
Foto - Tarih belli oldu! Altı gezegen

NASA verilerine göre, gün batımından sonra gökyüzünde iki veya üç gezegenin bir arada görülmesi olağan bir durum kabul edilirken, dört veya daha fazla gezegenin aynı anda belirmesi birkaç yılda bir yaşanan nadir döngü olarak nitelendiriliyor.

