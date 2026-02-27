  • İSTANBUL
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Avrupa İlaç Kurumu, Kovid-19 ve grip için o aşıya onay verdi
AA Giriş Tarihi:

Avrupa İlaç Kurumu, Kovid-19 ve grip için o aşıya onay verdi

Avrupa İlaç Kurumu (EMA), ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Kovid-19 ve grip için geliştirdiği kombine aşının Avrupa'da pazarlanmasına onay verdiğini açıkladı.

#1
Foto - Avrupa İlaç Kurumu, Kovid-19 ve grip için o aşıya onay verdi

EMA'dan, Moderna'nın Kovid-19 ve grip için geliştirdiği kombine aşıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

#2
Foto - Avrupa İlaç Kurumu, Kovid-19 ve grip için o aşıya onay verdi

Açıklamaya göre, EMA, Moderna'nın geliştirdiği aşının Avrupa'da pazarlanmasına izin verdi.

#3
Foto - Avrupa İlaç Kurumu, Kovid-19 ve grip için o aşıya onay verdi

Söz konusu aşı, Avrupa'da onaylanan ilk mRNA tabanlı kombine aşı oldu.

#4
Foto - Avrupa İlaç Kurumu, Kovid-19 ve grip için o aşıya onay verdi

Onay, 50 yaş ve üstündekileri kapsıyor. Yapılan klinik çalışmada, kombine aşıyı olan kişilerde oluşan bağışıklık yanıtının, grip ve Kovid-19 aşılarını ayrı ayrı yaptıran kişilerle benzer düzeyde olduğu belirtiliyor.

#5
Foto - Avrupa İlaç Kurumu, Kovid-19 ve grip için o aşıya onay verdi

Pazarlamanın başlaması için AB Komisyonu'nun da onayı gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
