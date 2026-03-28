Sıcak saatler! 3 bin 500 asker savaş bölgesine ulaştı
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ediyor.
Bölgede karşılıklı misillemelerin dozu artıyor.
Savaş sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.
ABD Merkez Komutanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
3 bin 500 denizci ve deniz piyadesini taşıyan gemi Orta Doğu'ya ulaştı.