  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sıcak paraya güvenilmemeli! Kalıcı yatırımlar çekmeye odaklanılmalı
Ekonomi

Sıcak paraya güvenilmemeli! Kalıcı yatırımlar çekmeye odaklanılmalı

Türkiye’ye sıcak para girişinin artmasına temkinli yaklaşılıyor. Ekonomistlerden de sık sık “Sıcak paraya bel bağlanmamalı. Bu paranın yeni limanlar bulunca kaçacağı unutulmamalı. Kalıcı yatırımın önemli olduğu bilinmeli. Dev holdingleri, şirketleri ülkemize çekmeye odaklanılmalı” çağrısı geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 14:35:00 -
Sıcak paraya güvenilmemeli! Kalıcı yatırımlar çekmeye odaklanılmalı

Buğra Kardan

Ekonomiyi iç ve dış şoklara karşı korumak, TL’yi kuvvetlendirmek için önemli adımlar atılıyor. Dolar kurunu aşağı çeken, Türkiye’ye sıcak para girişini hızlandıran bu adımlara yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

Elde avuçta durmaz

Analistlerce yatırım çekmek için köklü önlemler alınması gerektiği kaydedilerek, “Sıcak paraya çok güvenilmemeli. Çünkü bu para, elde avuçta durmaz. Gece gelir, sabah başka bir adrese yönelir” deniliyor.

Dikkatli olmakta yarar var

İktisatçılar tarafından da “Sıcak paraya bel bağlanmamalı. Bu parayı getirenler kısa vadeli yüksek getiri elde etmeyi amaçlarlar. Yatırım kararlarında dengeli bir tavır ortaya koymazlar. Ani sermaye çıkışlarında baş rolü oynarlar. Şüphesiz, Türkiye şu anda sıcak para için en uygun limanlardan biri konumunda. Ancak bu durum geçici. Zira sıcak para, daha kârlı ülkelere uçup kaçmaya meyilli” görüşü dile getiriliyor.

Yeni teşvikler devreye girmeli

İlaveten “Gelinen aşamada yeni teşvikler devreye girmeli. Üretici ve ihracatçı rahatlatılmalı. Genel giderler hafifletilmeli. Diğer yandan ekonomi ile hukuk alanında reforma gidilmeli ve geçici değil de kalıcı yatırım çekmeye çalışılmalı. Dünyaca ünlü gruplar ile firmalar, yakın markaja alınmalı ve Türkiye’de yatırım yapmaya ikna edilmeli” ifadeleri kullanılıyor.

Koşullar söz konusu

Yeni Akit’e konuşan Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise şunları söyledi: “Sıcak paranın üzerinde önemle durulmalıdır. Bu para, her an ülkeyi terk edebilecek niteliktedir. Tabii sıcak parayı derecelendirmekte yarar var. Gece vakti swap yoluyla gelen para çok sıcaktır ve dikkatli olmayı gerektirmektedir. Tahvil, bono ve hisse senedine gelen para da daha az sıcaktır, faydalıdır ama bir süre sonra başka ülkelere gidebilir. Burada esas olan ise ülkeye doğrudan yabancı yatırımı çekmektir. Çünkü bu yatırım sayesinde şirket açılacak, fabrika kurulacaktır, istihdam artacaktır. Kuşkusuz, doğrudan yabancı yatırımın gelmesi koşullara bağlıdır. Bu koşullar enflasyon ve faiz oranlarının kontrol altına alınması, yatırım ortamını iyileştirecek hamlelerde bulunulması olarak sıralanabilir.” Aslanoğlu, hukuk ve ekonomi alanında yapılacak reformların yabancıları Türkiye’ye yöneltebileceğini de vurguladı.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merhum Erbakan Hoca'dan dönemin liderlerine tarihi ayar!
Gündem

Merhum Erbakan Hoca'dan dönemin liderlerine tarihi ayar!

Merhum Necmettin Erbakan'ın vefat yıldönümünde sosyal medyada en çok paylaşılan videosu, dönemin liderleri Süleyman Demirel ile Erdal İnönü'..
Tansu Çiller, Süleyman Demirel'in Erbakan'a ve kendisine yaptığı tehdidi açıkladı!
Siyaset

Tansu Çiller, Süleyman Demirel'in Erbakan'a ve kendisine yaptığı tehdidi açıkladı!

Eski Başbakan Tansu Çiller, 28 Şubat sürecinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 'Asker ayakta' şeklinde mesajlar iletildiği..
Pompeo'dan Biden'a İran uyarısı: ABD için felaket olacak!
Dünya

Pompeo'dan Biden'a İran uyarısı: ABD için felaket olacak!

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Joe Biden yönetiminin İran'la nükleer anlaşmaya dönme çabasını, "Biden yönetimi yeniden İran'ı memnun..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay