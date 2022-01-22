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Dünya Sıcak kül dökmüştü! İdam edilebilir
Dünya

Sıcak kül dökmüştü! İdam edilebilir

Tayvan’da, 13 katlı binada çıkan yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle yargılanan kadının ölüm cezasına çarptırılabileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 18:23:00 -
Sıcak kül dökmüştü! İdam edilebilir

Tayvan’ın güneyindeki Kaoşiong kentinde, 13 katlı binada çıkan yangına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan kadının ölüm cezasına çarptırılabileceği bildirildi.

Independent'in haberine göre, 46 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı yangınla ilgili Huang soyisimli kadın, cinayet ve kundaklama suçlamasıyla yargılanıyor.

Savcılar, 51 yaşındaki Huang’ın sevgilisinin bulunduğu koltuğa kasten sıcak kül döktükten sonra binayı terk ettiğini belirtti.

Bölge savcılığı, onlarca kişinin yaşamını yitirdiği yangından iki gün sonra gözaltına alınan zanlının, ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini kaydetti.

Huang, hakkındaki iddiaları reddederek, sivrisinekleri kovmak için odada tütsü yaktığını savundu ancak kadının ifadelerinin tutarsız olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 14 Ekim'de 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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