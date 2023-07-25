Sıcak havaya dikkat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada evsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artacağı bildirildi. Açıklamada, "Bölge genelinin sıcak havanın etkisi altına gireceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 - 9 derece üzerine çıkacağı bekleniyor.

Sıcak hava dalgasının 27.07.2023 Perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği ve sıcaklıklarının bölge genelinde mevsim normalleri civarına, yer yer mevsim normallerinin 1-3 derece altına ineceği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Eskişehir 39, Bursa 41, Kütahya 38, Bilecik 38 derece olacak. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO