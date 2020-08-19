Sıcak havaların serinleten vitamin deposu: Soğuk kabak çorbası tarifi

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan soğuk kabak çorbası tarifini sizler için kaleme aldık. Peki soğuk kabak çorbasının püf noktaları nelerdir? Çorbayı yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İşte soğuk kabak çorbası tarifi…

MALZEMELER

4 adet kabak

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tereyağı

Un

Süzme yoğurt

Dereotu

Tuz

Karabiber

Ceviz

Soğuk kabak çorbası tarifi

Bol su ile yıkadığınız kabakların kabuklarını öncelikle soyun. Kabağın çekirdekli kısmını ayırın. Kabuğunu soyduğunuz ve çekirdeğini ayırdığınız kabakları küçük parçalar halinde doğrayın. Daha sonra soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Ardından ise sarımsakları da doğrayın. Ardından cevizleri küçük barçalar haline getirerek ayıklayın. Doğradığınız tüm malzemeleri soteleyin.

Biraz soteledikten sonra üzerine su ekleyin. Suyunu ekledikten sonra biraz kısık ateşte pişirin. Ceviz biraz sert kalabilir o yüzden yumuşatmak için fazla pişirmeyin bu defa diğer malzemelerin tadı kaçabilir. Pişirdikten sonra Blender yardımıyla çorbayı iyice çekin. Ardından bir kaba yoğurt ve un ekleyin ve iyice çırpın. Çırpma işleminiz bittikten sonra ise yavaş yavaş kabak karışımının içerisine yoğurdu ekleyin. Ayrıca yoğurdun kesilmemesi için yoğurdu yavaş yavaş eklemeyi ihmal etmeyin. Yoğurdu ekledikten sonra biraz daha pişirin ve çorbayı soğumaya bırakın. İçerisine dere otu ve baharatını katıp soğuk bir şekilde servis edin. Afiyet olsun…