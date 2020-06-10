Sıcak havalardan en çok yaşlılar etkileniyor

Yeni karara göre 65 yaş üstü vatandaşlar haftanın her günü saat 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkabilecek. Kalp krizi ve inme gibi problemlerin yaz aylarında daha sık yaşandığını belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Gökpınar, özellikle dışarı çıkacak 65 yaş üstü bireylere, sıcak havalarda daha dikkatli olmaları ve tansiyonlarını daha sık ölçtürmeleri uyarısında bulundu.

Özellikle yaz sıcaklarında kalp krizi ve inme riskinin arttığına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Buket Gökpınar, bu havalarda bazı ilaçların etkinliğinin de değişebildiğini belirterek, "Bu nedenle yaşlı insanların sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri ve özellikle tansiyonlarını daha sık ölçtürmeleri gerekir. Tansiyon düzenleyici ya da idrar söktürücü ilaçların, doktor takibinde doz ayarlaması yapılması gerekebilir. Kalp-damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, diyabet, astım gibi kronik hastalıkları olan yaşlılar için aşırı sıcaklar ciddi risk kaynağı. Çünkü yaz mevsiminde vücutta sıvı ve elektrolit kaybı yaşanıyor, kalbin iş yükü artıyor ve tansiyon düzensizlikleri baş gösteriyor” dedi.

Bağırsak enfeksiyonları da artıyor

Sıcak havaların bağırsak enfeksiyonlarına da sebep olabileceğini dile getiren Gökpınar, “Sıcak havalarda bağırsak enfeksiyonlarına sebep olabilen bakteriler, yiyeceklerde daha kolay üremektedir. İyi yıkanmayan sebze ve meyveler, bağırsak enfeksiyonlarına yol açar. Sıcak yaz döneminde artan mikrobik bağırsak enfeksiyonlarından korunmak için hijyen kurallarına daha çok dikkat edilmelidir” diye konuştu.