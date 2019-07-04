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Sıcak havalarda kan basıncına dikkat

Kardiyoloji Uzmanı Dr.

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:51
Sıcak havalarda kan basıncına dikkat

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nurtaç Özer, “Tansiyon hastalarının sıcak havalarda çok dikkatli olması gerekiyor” dedi.


Büyük Anadolu Meydan Hastanesinden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nurtaç Özer, tansiyon hastalarının sıcak havalarda dikkat etmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulundu. Sıcak havalarda kan basıncının daha yakından izlenmesi gerektiğini ifade eden Nurtaç Özer, "Antihipertansif ilaçların sıcak hava aylarında azaltılmaması gerekir. Hava sıcaklığındaki değişikliklerinde tansiyonda dalgalanmalar olabilir. Bu sebeple yaz döneminde kardiyoloji hekimince yapılacak ambulatuar kan basıncı (ABPM) cihazları ile tansiyondaki yükseklikler veya dalgalanmalar değerlendirilmelidir. Dalgalı tansiyon her ne kadar tüm hipertansiyon hastalarında inme riski oluştursa da özellikle 65 yaş üzerindeki hipertansiyonu olanlarda daha fazla risk teşkil etmektedir. Ayrıca yaşlılar, sıcak yaz sıcaklıklarının güneş yanığı ve sıcak çarpması gibi sağlık riskleri yaratabileceğini bilmelidir. Yüksek nem ile birlikte yüksek sıcaklıklar cilde daha fazla kan akışına neden olur ve bu da kalbin daha hızlı ve daha basınçlı çalışmasını gerektirir. Bu sebeple kalp krizi de tetiklenebilir. Özellikle nemli sıcak havalarda bol sıvı alımına dikkat edilmelidir. 50 yaşın üzerindeki kişiler, fazla kilolu olanlar veya kalp, akciğer veya böbrek koşulları olanlar, nemden daha fazla etkilenebilir” diye konuştu.


Nurtaç Özer, kan basıncı konusunda alınabilecek önlemlerden ve ortaya çıkacak olumsuz belirtiler konusunda şunları söyledi: “Baş ağrısı, yorgunluk, aşırı terleme, kas spazmları veya krampları, soğuk ve rutubetli cilt, şişmiş ayak bilekleri ve ayaklar, koyu idrar, mide bulantısı, baş dönmesi, nabız yükselmesi, çarpıntısı kendinizde veya sevdiklerinizde ortaya çıktıysa, sıcak stresine karşı derhal önlem alınmalıdır. Bu durumda daha serin, klimalı veya gölgeli bir alana gidin ve bol miktarda sıvı için. Ayrıca serin bir duş almak veya banyo yapmak ve uzanmak iyi olacaktır. Nefes alabilen kumaşlardan yapılmış gevşek, hafif, açık renkli giysiler giyin. Düzgün takılmış, iyi havalandırılmış ayakkabılar ve terletmeyen çoraplar giyin. Güneş ve nemin genellikle yoğun olduğu 12.00-15.00 saatleri arasında dışarıda çok fazla zaman harcamaktan kaçının. Kalp sağlınız için iyi olacaktır.”

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:51
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