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Yerel Sıcak havalarda burun kanamasına dikkat
Yerel

Sıcak havalarda burun kanamasına dikkat

Yeniakit Publisher
2023-07-28 07:40:00 -
Sıcak havalarda burun kanamasına dikkat

Burun kanaması rahatsızlığı en çok yaz aylarında ortaya çıktığını söyleyen Op. Dr. Özlem Özer, “Kanama olduğunda hastanın olabildiğince sakinliğini koruması, başı öne eğip burun kanatlarından en az 15 dakika sıkarak beklenmesi, ağza gelen kanın tükürülmesi gerekmektedir” dedi.

Sıcak havalarda burun kanaması sıkça görülen sorunların başında geliyor. Özel Denizli Tekden Hastanesi Kulak Burun Boğaz doktoru Op. Dr. Özlem Özer, yaz aylarında artan burun kanamaları hakkında bilgiler verdi. Burun kanamalarının sebebi basit de olsa dikkatli ele alınması gerektiğini belirten Özer, “Burun kanamaları tüm mevsimlerde görülebileceği gibi özellikle sıcak ve havanın kuruduğu yaz mevsimlerinde daha fazla görülmektedir. Çocuk ve gençlerde daha çok hafif derecede kanamalar olup tansiyon ve kan sulandırıcı kullanan yaşlı hastalarda daha ciddi boyutlarda burun kanaması görülür. Eğer kanama sıklığı fazla ve hastanın müdahalesine rağmen durmuyorsa mutlaka KBB hekimi tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. KBB hekimi hastanın genel hikayesini dinledikten sonra kanamaya sebep olacak sebepler araştırılır. Bu sebepler arasında genetik olarak burun damarlarının daha yüzeysel olması, allerjik hastalıklar, burnun parmakla travmatize edilmesi, sıcak kuru hava, kan sulandırıcı kullanılması, tansiyon, bazı hematolojik hastalıklar ve malignite'dir” dedi.

“İmkan varsa tansiyon ölçülmesi önerilir”

Burun kanamaları için nemlendirici ilaçları önerdiklerini ifade eden Op. Dr. Özlem Özer, “Kanama olduğunda hastanın olabildiğince sakinliğini koruması, başı öne eğip burun kanatlarından en az 15 dakika sıkarak beklenmesi, ağıza gelen kanın tükürülmesi gerekmektedir. İmkan varsa tansiyon ölçülmesi önerilir. Buruna tampon sokulması kafanın geriye atılması buz uygulanması bir fayda sağlamaz. Basit kanamalarda kimyasal olarak damarın yakılması daha ciddi olgularda gerekirse ameliyathane de elektriksel yakma işlemi uygulanır. Eğer çok aktif bir kanama var ise birkaç gün hekim tarafından tampon yerleştirilmesi ve sonrasında bu işlemler uygulanır. Devamında burun nemlendiricileri ile de nemlendirilmesi önerilir” ifadelerini kullandı.

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