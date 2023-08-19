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Gündem 'Sıcak hava depremi tetikler mi?' tartışması!
Gündem

'Sıcak hava depremi tetikler mi?' tartışması!

Yeniakit Publisher
2023-08-19 01:31:00 - 2023-08-19 01:47:26
'Sıcak hava depremi tetikler mi?' tartışması!

Deprem Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Sıcak hava depremi tetikler mi?" sorusuna cevap verdi.

10 Ağustos'ta Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman'yaşanan 4.1 büyüklüğündeki sarsıtıyla Adana'da yaşanan 4.5 büyüklüğündeki sarsıntı, gözlerin yeniden afet bölgesine çevrilmesine sebep oldu.

Türkiye aşırı sıcakların etkisi altındayken depremlerin peş peşe gelmesi, sosyal medyada birçok iddianın yayılmasına zemin hazırladı.

Bu süreçte hızla yayılan "aşırı sıcakların depremi tetiklediğine" yönelik söylentilere son noktayı Deprem Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal koydu.

Depremlerin havanın sıcaklığı ya da soğukluğundan etkilenerek meydana gelemeyeceğini vurgulayan Pampal, "Atmosferik olaylar, depremleri tetiklemez. Hiçbir aslı astarı olmayan bir iddia. Bilimsel bir dayanağı olmayan dedikodulara artık vatandaşlarımızın itibar etmemesi gerekiyor." dedi.

"Peki, 6 Şubat depremlerini nereye koyacağız?" diye soran Prof. Pampal, sözlerini şöyle tamamladı:
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Yılın en soğuk döneminde o illerimiz depreme yakalandı. Dolayısıyla bu temelsiz ve bilimden uzak dedikoduların artık bir son bulması gerekiyor.

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