Sıcak hava Almanya'nın kabusu oldu! Ekonomiye bir darbe daha geliyor

Almanya’da aşırı sıcak hava dalgası ve kuraklık, ekonomi için önemli bir taşımacılık rotası olan Ren Nehri’nde gemi trafiğini aksatıyor. Bu durumun hem tedarik zincirlerini sıkıştırarak enflasyonu beslemesi hem de zaten doğalgaz darboğazıyla resesyon beklenen Almanya’da ekonomiye büyük zarar vermesi olası.

Kömür fiyatları rekor düzeye çıktı Özellikle kömürün de aralarında olduğu enerji emtialarının taşınması konusunda çok önemli bir su yolu olan Ren Nehri’ndeki sorunlar ve doğalgaz fiyatlarındaki ralli, kömür fiyatlarının bu yıl üç katına çıkmasıyla sonuçlandı. Nehirde bir geminin tabana oturup kalması sonrası ICE Futures Europe’da işlem gören gösterge 2023 vadeli kömür yüzde 5’e yakın yükselişle 307 dolar/ton düzeyine çıktı. Enerji krizi nedeniyle Almanya bazı kömür yakıtlı elektrik santrallerinin kapanmasını ötelemiş, Hollanda, Avusturya, Fransa ve İngiltere'de kömür kapasitelerini artıracak adımlar atmıştı.

Bazı gemiler kargo kapasitelerini düşürerek sevkiyatlarını kısmen sürdürürken, bazı gemiler içinse bu yol tamamen kapanmış durumda. Toplam 1.230 kilometre uzunluğundaki Ren Nehri, İsviçre'den başlıyor, Fransa sınırından geçtikten sonra Almanya’yı geçerek, Hollanda'dan Kuzey Denizi'ne dökülüyor.

Yaklaşık 900 kilometresi gemi ulaşımına elverişli olan Ren Nehri, Almanya'nın gelişmiş sanayi bölgelerinin tedarik zincirine bağlantısını sağlıyor.

Ren Nehri'nden her yıl yaklaşık 300 milyon ton kadar mal ve ürün sevkiyatı yapılıyor. Almanya'daki su taşımacılığının da yaklaşık yüzde 80'i Ren Nehri üzerinden gerçekleşiyor.

LNG borularını üreten çelikçi gazda istisna talep etti Uzun vadeli LNG anlaşmaları yapmaya devam eden Almanya’nın en büyük ikinci çelik üreticisi Salzgitter AG, hükümetten doğalgazda sanayiden kesilip hane halklarına yönlendirme yapılması gerektiği durumda şirkete istisna yapılmasını talep etti.

Şirket ülkenin Rus gazından bağımsızlaşma kapsamında yeni inşa ettiği iki LNG terminalinin borularını üretiyor.

Almanya’da artan gaz maliyetlerinin tüketicilere yansıtılmasını izin verilmesinin ardından hanehalklarının faturaları yıllık 500 Euro artacak. Ekimden itibaren tüketiciler doğalgazın kilowatt/ saat’ine 2.419 Euro daha fazla ücret ödeyecek.

“Yukarı Ren tamamen trafiğe kapatılabilir”

Bölgedeki yetkililer ve iş dünyası Ren Nehri’ndeki su seviyesini çok yakından izliyor. HGK Shipping’den Martina Becker, normalde bu kadar düşük su seviyelerinin ancak ekimde görüldüğünü ancak temmuz ve ağustos aylarının çok yağışlı geçtiğini belirterek “Muhtemelen Yukarı Ren trafiğe tamamen kapatılacak. Şu anda 2018’de görülen rekor düşük su seviyelerine yaklaşılıyor. Muhtemelen (gemilerin nehir tabanıyla arasındaki mesafenin 25 cm’ye kadar düştüğü) 2018 rekoru gelecek hafta görülebilir”. Nehirde 40 cm’nin altındaki bir su seviyesi (gemi-nehir tabanı arası) "kritik seviye" olarak nitelendiriliyor ve şu anda 30 cm.

“Resesyon olma ihtimali, olmama ihtimalinden yüksek”

Bloomberg’in gerçekleştirdiği bir ankete göre Euro Bölgesi’nde bir resesyon olma ihtimali, olmama ihtimalinden yüksek. Enflasyonun 2022’de Avrupa Merkez Bankası (ECB) hedefinin yaklaşık dört katı olan yaklaşık yüzde 8’e ulaşması bekleniyor.

Yetkililer enflasyon beklentilerinin daha da bozulmasını önlemek için güçlü adımlar atılması gerektiğini vurgularken, bazı ekonomistler ise bir resesyon olması halinde faizlerin daha ne kadar yükseltilebileceğini sorguluyorlar.

Euro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte öncü verilerde tahmin edilenden daha yavaş bir büyüme kaydetti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 büyüdü. Beklenti yüzde 4’lük bir büyümeydi.

Kaynak: Dünya