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Dünya Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdular! İsrail ve ABD gemilerine İHA saldırısı
Dünya

Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdular! İsrail ve ABD gemilerine İHA saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-03-04 21:33:00 - 2024-03-04 21:42:07
Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdular! İsrail ve ABD gemilerine İHA saldırısı

Kızıldeniz'de yükselen gerilim devam ediyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e ait bir gemi ile ABD'nin savaş gemilerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Arap Denizi'nde İsrail'e ait "MSC SKY" isimli gemiye yönelik saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Füzelerle düzenlenen saldırı sonucu geminin vurulduğunu aktaran Seri, bunun öncesinde ise Kızıldeniz'de ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarına karşı İHA ve balistik füzelerle saldırı yapıldığını ifade etti.

Seri, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ettiği sürece İsrail'e giden gemileri hedef alacaklarını yineledi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
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Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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