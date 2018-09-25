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Sıcak gelişme! YPG/PKK ile ÖSO çatışıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki muhaliflere taciz atışlarını hızlandırması ve muhaliflerin karşılık vermesi üzerine bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

25 Eylül 2018 Salı 13:00
Sıcak gelişme! YPG/PKK ile ÖSO çatışıyor

YPG/PKK, iki yıl önce Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) hedeflerine taciz atışları yapıyor.

Tel Rıfat'ın karşısındaki Mare'de konuşlu ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine Azez-Mare hattında başlayan çatışmalar, üç gündür sürüyor.

YPG/PKK, bu hattaki yerleşimlere havan topu saldırıları da yapıyor. Çatışmalar halihazırda düşük yoğunluklu sürüyor.

TSK TAKVİYE YAPTI

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları da havan topu saldırılarına obüs atışlarıyla karşılık verdi.

Bu arada TSK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin YPG/PKK ile olan cephe hatlarını da güçlendirdi.

TSK konvoyları, bölgeye yaklaşık 30 araçla tank, personel taşıyıcı, obüs ve uzun namlulu silah sevk etti.

TEL RIFAT'IN DURUMU

YPG/PKK, 2016 başlarında, Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçladı. Afrin'den güneydoğuya, Münbiç'ten de batıya hamle yapan örgüt, Tel Rıfat ve Bab'ı alarak, hattı birleştirmeye çalıştı. YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı. Teröristler, o dönem Rusya'nın yoğun hava desteğini alarak, Afrin'den güneydoğuya doğru yayıldı. Afrin'den çıkan örgüt, muhaliflerin kontrolündeki Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerini hızla işgal etti.

YPG/PKK, Tel Rıfat'ı işgali sırasında yaklaşık 250 bin Arap sivili göçe zorlandı. Tel Rıfatlılar, Fırat Kalkanı bölgesine komşu ve muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesine sığındı.

Örgüt, işgalden sonra Tel Rıfat'a Afrin'den getirdiği aileleri yerleştirmeye başladı.

Halihazırda ilçede 15-20 bin civarı Kürt ve Arap yaşıyor. Ancak bunların yalnızca 700-800 kadarı Tel Rıfat'ın yerlisi olan Araplardan oluşuyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Tel Rıfat'a bağlı bazı köyler, teröristlerden kurtarılmıştı. Şeale köyünü ise harekattan cesaret alan ve daha önce Bab'a sığınan köylüler kendi imkanlarıyla geri almıştı.

Öte yandan, Tel Rıfat'ın güneydoğusunda küçük bir bölgede Beşşar Esed rejimi varlığı da bulunuyor.

Eylül 2017'de, Rusya, YPG/PKK'yı Tel Rıfat'ı rejime devretmesi için "ikna ettikleri" yönünde bir açıklama yapmıştı. Bu sırada bölgeye Rus askeri polisi konuşlanmıştı.

Ancak böyle bir devir gerçekleşmemişti. İlçede uzun süredir Rus askeri polisine rastlanmazken, rejim güçleri devriye geziyor. Rejim, Tel Rıfat'ta yalnızca, ilçenin güneydoğusunda Vahşiyye adlı küçük bir bölgede hakim durumda.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 13:00
  1. Suriye
  2. YPG/PKK
  3. ÖSO
  4. Özgür Suriye Ordusu
  5. Çatışma

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