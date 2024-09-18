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Dünya Sıcak gelişme! Hamas’tan Arap medya kuruluşuna tepki: 'Halid Meşal röportajı çarpıtıldı'... Ortalık karıştı
Dünya

Sıcak gelişme! Hamas’tan Arap medya kuruluşuna tepki: 'Halid Meşal röportajı çarpıtıldı'... Ortalık karıştı

Yeniakit Publisher
2024-09-18 17:44:00 - 2024-09-18 17:45:21
Sıcak gelişme! Hamas’tan Arap medya kuruluşuna tepki: 'Halid Meşal röportajı çarpıtıldı'... Ortalık karıştı

Hamas Siyasi Büro Üyesi Hişam Kasım, bir Arap medya kuruluşunun, New York Times’ın Hamas’ın lideri Halid Meşal ile yaptığı röportajı çarpıttığını belirterek tepki gösterdi. Kasım, röportajın amacından saptırılarak Hamas’ın tutumunun yanlış bir şekilde yansıtıldı diyerek kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Hişam Kasım, bir Arap medya kuruluşunun, New York Times’ın Hamas’ın yurtdışındaki lideri Halid Meşal ile yaptığı röportajı çarpıttığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Kasım, röportajın bazı bölümlerinin amacından saptırılarak Hamas’ın tutumunun yanlış bir şekilde yansıtıldığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Açıklamasında, Hamas’ın müzakerelerle ilgili net bir pozisyonda olduğunu, halkın çıkarlarını koruma amacını taşıdığını ve saldırganlığın kalıcı olarak durdurulması, Gazze’den tamamen çekilme, yerinden edilmiş kişilerin geri dönmesi ve işgalin yol açtığı tahribatın yeniden inşa edilmesi gibi konularda istekli olduğunu ifade etti.

Kasım, müzakerelerde yaşanan tıkanıklığın Netanyahu’nun yeni koşullar öne sürmesi ve faşist hükümetinin arabulucularla bilinen anlaşmaları bozmasından kaynaklandığını vurguladı. Hamas’ın, gerçek bir esir takası anlaşmasına varma isteğini bir kez daha yineleyerek, medya kuruluşlarını dürüst olmaya, medya profesyonelliği ilkelerine saygı göstermeye ve işgalin yanlış anlatısını desteklemekten kaçınmaya çağırdı.

Bu açıklama, medya organlarının doğru haber yapmasının önemini bir kez daha gündeme getirirken, müzakerelerin neden tıkandığına dair Hamas’ın bakış açısını da ortaya koydu. (Daily Ummah)

 

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