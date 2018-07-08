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Sıcak gelişme! CHP İl Başkanlığı önünde eylem!

CHP İstanbul İl Başkanlığı hareketli dakikalar yaşıyor. Bir grup CHP'li genç değişim talebiyle İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. CHP Uşak Gençlik Kolları Başkanı Turan Özsoy, ''Program değişikliği ve kadro değişikliğine işaret ediyoruz" diye konuştu.

08 Temmuz 2018 Pazar 16:54
Sıcak gelişme! CHP İl Başkanlığı önünde eylem!

Bir grup CHP'li genç değişim talebiyle CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya katılanlar, 'Gençlik gelecek gelecek özgürleşecek' şeklinde slogan atarak, 'Cumhuriyetin kurucu ayarlarına dönelim', 'Koltuk sevdasının bu partide yeri yoktur' ve 'CHP'de değişim Türkiye'de değişim' yazılı dövizler taşıdı.

KARANLIK BİR GELECEĞE KARŞI UMUDUNU YİTİRMEYEN BİZLER BURADAYIZ

Grup adına açıklamayı CHP Uşak Gençlik Kolları Başkanı Turan Özsoy yaptı. Özsoy, "Değişimle bir kişiyi bir ismi işaret etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardan süre gelen yapısal problemlerine çözüm olacak program değişikliği ve kadro değişikliğine işaret ediyoruz" diye konuştu. Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 16:54
  1. Uşak
  2. CHP İstanbul İl Başkanlığı
  3. CHP
  4. Eylem

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