Sıcak gelişme! ABD ile Taliban arasında görüşme

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General McKenzie'nin Doha'da Taliban liderleriyle pazar günü "ABD'nin tahliye operasyonuna karışmamaları" konusunda yüz yüze görüştüğü bildirildi..

Afganistan'da yaşanan karışıklık Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmesi ile daha da artttı.

Kabil'den tahliye operasyonları devam ederken ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General McKenzie'nin Doha'da Taliban liderleriyle pazar günü "ABD'nin tahliye operasyonuna karışmamaları" konusunda yüz yüze görüştüğü bildirildi.

İşte Afganistan'da yaşanan gelişmeler...

BM'den itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma Afganistan'da küresel terör tehdidine karşı birlik olma ve insan haklarının korunması çağrısı yaptı.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, tüm dünyanın Afganistan'daki "kaos, kargaşa, belirsizlik ve korkuyu" izlediğini söyledi.

"Şimdi birlik olma zamanı"

Başta Taliban olmak üzere tüm taraflara itidal çağrısı yapan Guterres, "Şimdi birlik olma zamanı. Uluslararası toplum, Afganistan'da insan haklarının korunması için bir araya gelmeli ve tek ses olmalı." dedi.

Ülke genelinde insan haklarına yönelik "ürkütücü, ciddi" kısıtlama haberleri geldiğine dikkati çeken Guterres, Afganistan'daki kız çocukları ve kadınların "en karanlık" günlere dönme endişesi taşıdığını belirtti.

Guterres, "Güvenlik Konseyi'ni ve bir bütün olarak uluslararası toplumu, Afganistan'da küresel terör tehdidini bastırmak ve temel insan haklarını korumak için elindeki tüm araçları kullanmaya, birlik olmaya, birlikte çalışmaya ve birlikte hareket etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Taliban Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayını ele geçirdi

Afganistan'da dün hızlanan Taliban ilerleyişi kısa süre içerisinde önce Başkant Kabil'e girişi hemen ardından da Başkanlık Sarayı'nın ele geçirilmesi ile sonuçlandı.

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi. Taliban sözcüsü Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıklamıştı.

Taliban: Gani hükümeti için af çıkaracağız

Bir Taliban sözcüsü kanala yaptığı açıklamada, Afganistan'da Eşref Gani hükümeti ve ordu ile çalışanlar için af ilan edeceklerini belirtti.