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Gündem Sıcak gelişme! 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı
Gündem

Sıcak gelişme! 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 00:33:00 - 2021-10-19 01:04:56
Sıcak gelişme! 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı Bakanlığa çağrıldı.

Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundular

Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Büyükelçilerin, yarın sabah Bakanlıkta olmaları bekleniyor.

 

Bakan Gül'den açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından, “Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir” şeklinde yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

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