Sıcak çikolatanın bir faydası daha ortaya çıktı

Birmingham Üniversitesi ve Illionis Üniversitesi ortaklığında yürütülen bir çalışma sonucu, sıcak çikolata içmenin beyne faydalı olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları, sıcak çikolatanın beyin sağlığı için faydalı besinler içerdiğini tespit etti.

Çalışma kapsamında, 18 gönüllüye gittikçe zorlaşan bilişsel testler yapıldı. Katılımcıların yarısına içinde flavonoidler bulunan kakao içeceği, diğer yarısına ise plasebo verildi.

Test sonuçlarına göre kakao tüketenler, sorulara hızlı bir şekilde cevap vererek diğer gruba oranla yüzde 11 daha başarılı oldu.

Yapılan incelemelerde, kakao tüketen katılımcıların beynindeki kan oksijen seviyesinde artış olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, çayın da flavonoidler bakımından zengin olduğunu ve aynı etkiyi göstereceğini belirtiyor.