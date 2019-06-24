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Sıcak çarpması öldürebilir

İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:43
Sıcak çarpması öldürebilir

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Kaya sıcak çarpmasının baş ağrısı, bulantı, kusma ve bilinç kaybı gibi belirtiler verdiğini söyleyerek önemli uyarılarda bulundu.


Sıcak çarpması konusunda bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Kaya, “Vücudumuzun yaşamını idame ettirebilmesi için 36,5 ile 37 derece arasında vücut sıcaklığını tutması gereklidir.Bu ısının dengede kalması için vücudumuzda beynimiz, cildimiz ve damarlarımız koordineli olarak çalışmaktadır. Yaz aylarında hava sıcaklığının fazla yükselmesi ile vücudumuz aşırı bir dış ısıya maruz kalmaktadır. Bu dışarıdan gelen ısı ile vücut sıcaklığının artması ve düşürülememesi sonucu meydana gelen tabloya sıcak çarpması denir. Vücut ısımız yükseldikçe damarlarımızdaki kan iç ısıyı düşürmek için cilt altına yönlenmekte ve iç ısımızı düşürmeye çalışmaktadır. Vücut ısısı yükseldikçe terleme ile birlikte cildimiz buharlaşan ter ile soğutulmaktadır. Bu koruma mekanizmasını aşan ileri sıcaklıklarda ise sıcak çarpması meydana gelmektedir” dedi.



“65 yaş üzeri daha dikkatli olmalı”


Yaz aylarında hava ısısının normalden fazla olması, nem oranının yüksek olması ve hava şartlarına uygun olmayan kıyafet seçimi ve normalden fazla efor sarf etmenin sıcak çarpmasına yol açtığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Kaya, “Sıcak çarpması geliştiğinde vücudumuzun iç ısısı artmış ve su kaybı meydana gelmiştir. Baş ağrısı, baş dönmesi, kramplar, yüzde kızarıklık, bulantı, kusma ve bilinç kaybı gibi bulgularla seyreden sıcak çarpması ileri safhalarda ölüme bile yol açabilmektedir. 5 yaş altındaki çocuklar, 65 yaş üzeri erişkinler, kalp damar hastaları, böbrek hastaları, şeker hastaları ve kronik bronşit hastaları sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olmalıdırlar” diye konuştu.



Sıcak çarpmasından korunma yolları


Dr. Taner Kaya şu önerilerde bulundu: “Sıcak çarpmasından korunmak için güneş ışınlarının yere dik vurduğu 11 ile 15 saatleri arası dışarı çıkmamak gereklidir. Ayrıca dışarı çıktığımızda güneşten korunacağımız güneş gözlüğü, şapka şemsiye gibi kıyafetleri kullanmamız bizi sıcak çarpmasına karşı koruyacaktır. Kıyafet seçiminde açık renkli ve bol kıyafetler giyilmelidir. Ayrıca aşırı hareket etmek vücut ısımızı yükselteceğinden spor yapılacak ise akşam saatlerinde ve nemin az olduğu ortamlarda spor yapmalıyız. Sıcak çarpmasında sıvı kaybettiğimiz için yanımızda mutlaka su ve özellikle terle kaybettiğimiz mineralleri yerine koymak için maden suyu içilmesinde fayda vardır. Eğer kendimizde veya bir yakınımızda sıcak çarpmasında şüphe ediyorsak derhal serin, gölge bir yere geçmeli evde isek çok soğuk olmamak şartıyla bir duş alıp vücut sıcaklığımızı düşürmemiz gereklidir. Bol sıvı ve gaz içermeyen doğal maden veya mineralli su tüketmeli, eğer bulantı şiddetli baş ağrısı baygınlık hissi mevcut ise en yakın sağlık kuruluşuna mmüracaat etmeliyiz.”


Sıcak çarpması ile hastaneye başvurulduğunda eğer bilinç bozukluğu ve kan tahlillerinde kan mineralleri (tuz, kalsiyum, magnezyum) ve böbrek testlerinde bozukluk tespit edilirse hastanın yatırılarak tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Kaya, damar yoluyla vücuttan kaybedilen sıvının yerine konulması ve sıvı tedavisinin yanında ateş düşürücü ilaçlarla müdahale etmenin doğru olacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:43
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