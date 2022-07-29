Siber vatanın koruyucuları sertifikalarını aldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 18-28 Temmuz'da Antalya'da gerçekleştirilen "Siber Vatan" programını tamamlayan öğrencilere sertifikalarının verildiğini belirterek, "Bu tür eğitimlerimiz devam edecek. Amacımız bir ekosistem oluşturup ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "Siber Vatan Bootcamp" etkinliği tamamlandı. Etkinliğin kapanış töreninde, programa katılan üniversite öğrencileri ve eğitmenler sertifikalarını aldılar. Kamp eğitmenlerinin sertifikaları, Ali Taha Koç tarafından verildi.

Koç, "Siber Vatan" programının siber güvenlik teknolojileri alanında kariyer planlaması konusunda gençlere büyük fırsat sağladığını ifade ederek, programın siber güvenlik alanında girişimciliği teşvik etmek ve desteklemek açısından önemine dikkati çekti.

Siber Vatan Bootcamp çerçevesinde Yavuzlar Web Güvenliği, Zararlı Yazılım Önleme ve Tersine Mühendislik ile Cuberium Block Chain'den oluşan 3 farklı takımdaki 84 öğrencinin, 10 gün boyunca, toplam 80 saat derinlemesine eğitim aldığını anlatan Koç, öğrencilerin teorik bilgilerini Siber Vatan Bootcamp ile belirli alanlarda uygulama fırsatı elde ettiklerini söyledi.

Siber güvenlikte "ofansif güvenliğin" önemine de değinen Koç, "Siber güvenlikte özellikle sadece savunmayı değil ofansif güvenliği de önemsememiz gerekiyor. Savunma odaklı personel istihdamına yönelik bakış açısı artık değişti. Ofansif güvenlik alanında da insan kaynağına ihtiyaç var. O yüzden bakış açınız sadece savunma odaklı olmayıp ofansif odaklı da olmalı. Bu tür eğitimlerimiz devam edecek. Amacımız bir ekosistem oluşturup ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmek." dedi.

Eğitim programının birinci ve ikinci fazı Zonguldak Bülent Ecevit, Karabük, Bartın, Kütahya Dumlupınar ve Akdeniz üniversitelerinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, daha sonra siber güvenlik alt temalarında uzmanlık eğitimleri için "Siber Vatan Bootcamp" etkinliği kapsamında takımlara ayrıldı.

Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Batı Karadeniz, Batı Akdeniz ve Zafer Kalkınma ajansları iş birliğinde, Antalya Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlendi.