Siber suçlarla mücadelede "Siberay" dönemi başlıyor

ANKARA (AA) - MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), internet ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek ve vatandaşları bilgilendirmek için "Siberay" programı hayata geçirildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen programla toplumdaki kişilerin interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı ve etkili bir şekilde kullanmasını sağlamaya yönelik faaliyetler, içerikler, çalıştaylar, çevrim içi ve çevrim dışı konferanslar yapılarak ürünler geliştirilecek.



Bu sayede örf, adet ve milli kültüre bağlı nesillerin yetiştirilmesinde katkı sağlanması amaçlanıyor. Özellikle salgın sürecinde artan internet kullanımında Siberay ile toplumda güvenli internet, teknoloji bağımlılığı ve siber farkındalık konularında bilimsel temellere dayanan çalışmalarla da farkındalık oluşturulması hedefleniyor.



Bu kapsamda, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il siber birimleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla Ankara'da 2 gün süren Siberay Eğitim Programı gerçekleştirildi.



Cep telefonu bağımlılığı, çocuklarda teknoloji bağımlılığı, güvenli internetin nasıl mümkün olabileceği, siber dünyada zaman yönetiminin ve kişisel verilerin korunmasının ne kadar önemli olduğunun anlatıldığı afişler hazırlandı.



Öte yandan programın "www.siberay.com" sitesinde ailelerin çocuklarını dijital dünyadaki çeşitli oyun ile yazılımlardaki tehlikelerden ve zararlı içeriklerden nasıl koruyacaklarına ilişkin ebeveyn kılavuzu yer aldı.

Sitede, teknoloji bağımlılığının belirtilerinin anlatıldığı, siber zorbalığın ne olduğu ve nasıl mücadele edileceği, sosyal medyanın doğru kullanılması konusunda çeşitli bilgilerin verildiği dokümanlar da bulunuyor.

