'Siber Savaş' raflardaki yerini aldı

Yazar Mehmet Sıddık Karaca, uluslararası hukuk ve güvenlik alanındaki birikimini ortaya koyduğu “Siber Savaş” adlı eseriyle okuru modern çağın görünmeyen cephelerine davet ediyor. Ahbap Yayınevi tarafından yayımlanan bu kitap, savaş kavramının kökten değiştiği 21. yüzyılda, artık çatışmaların tanklarla değil kodlarla yürütüldüğünü çarpıcı bir dille anlatıyor.

“Siber Savaş”, devletlerin gizli operasyonlarından kritik altyapılara yönelik saldırılara, anonim hacker gruplarından uluslararası hukukun henüz netlik kazanamamış gri alanlarına kadar geniş bir perspektif sunuyor.

Estonya’dan Ukrayna’ya uzanan örneklerle, dijital dünyanın karanlık yüzünü somut olaylar üzerinden analiz eden eser, küresel güç mücadelesinin artık ekranların arkasında şekillendiğini gözler önüne seriyor.



Karaca’nın akıcı ve sorgulayıcı anlatımı, okuru sadece bilgilendirmekle kalmıyor; aynı zamanda şu gerçekle yüzleştiriyor: Savaş artık ilan edilmiyor, başlatılıyor. Ve bu yeni savaşta cephe yok, sınır yok—herkes potansiyel bir hedef. “Siber Savaş”, günümüz dünyasını anlamak isteyen herkes için çarpıcı, düşündürücü ve kaçırılmaması gereken bir kaynak niteliği taşıyor.