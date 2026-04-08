  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emri Erdoğan verdi: MİT'in tariihi ateşkesteki gizli rolü ortaya çıktı 2 kişi hayatını kaybetti: Osmaniye’de sel felaketi Emri Saran verdi ve... 21 maç sadece 3 gol: Fenerbahçe emin mi? O isim ortaya çıktı... 'Taş devrine çevireceğiz' demişti... 15 günlük ateşkesin perde arkası: ABD 10 maddede nasıl teslim oldu? Ateşkes sonrası Hakan Fidan'dan flaş İran hamlesi Danıştay'dan tarihi karar: Ölen engellinin yakınından ÖTV alınmayacak Fırsatlar dolu dolu geliyor! BİM’de 14 Nisan 2026 indirimleri açıklandı Ateşkes sonrası 15 ülke harekete geçti: Türkiye vurgusu dikkat çekti! Herkes yeni sezondaki sistemi merak ediyordu! TFF’den yabancı kuralı kararı
Kültür Sanat
6
Yeniakit Publisher
Türk dünyasına 5 lehçede dev eser: Bakan Ersoy: Tarihimize ve kültürümüze saldırdılar...
Türk düşünce tarihinin en güçlü metinlerinden biri olan Ziya Gökalp’in “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” eseri, Türkçenin beş ayrı lehçesinde yayımlanarak Türk dünyasının ortak kültür hafızasına kazandırıldı. Bakan Ersoy, bu projeyle Gökalp’in fikir mirasının geniş bir coğrafyada yeniden karşılık bulması ve Türk dünyası arasında dil, kimlik ve düşünce temelinde güçlü bir bağ kurulmasının amaçlandığı ifade etti.

#1
Türk dünyasında ortak dil ve kültür bağlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Türk düşüncesinin temel metinlerinden biri olan “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı eser, beş farklı Türk lehçesinde yayımlanarak ortak hafızayı pekiştiren önemli bir adım olarak hayata geçirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Ziya Gökalp’in Türk düşünce tarihinde belirleyici bir rol üstlendiğine dikkat çekerek onun fikirleriyle modern Türkiye’nin temel taşlarının şekillendiğini vurguladı. Tanıtım toplantısında TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ile Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert’de yer aldı.

#2
“Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” yaklaşımının milletin kimlik inşasında önemli bir referans olduğunu belirten Bakan Ersoy törende yaptığı konuşmada, eserin ayrışmalara karşı birleştirici bir perspektif sunduğunu dile getirdi. Eserin artık geniş bir coğrafyada okunmaya hazır hale geldiğini kaydeden Ersoy, “Türk kültür semasının en parlak yıldızlarından biri olan Ziya Gökalp’in fikrî mirasını gelecek kuşaklara ulaştırmak için bir adım atmıştık.” dedi.

#3
Gökalp’in düşünce dünyasının yalnızca Anadolu ile sınırlı olmadığını ifade eden Ersoy, onun Türk dünyasının geniş coğrafyasını bir bütün olarak ele aldığını vurguladı. Eserin, Türkiye sınırlarını aşan bir fikir köprüsü olarak hazırlandığını dile getiren Ersoy şunları kaydetti: “O daima, İstanbul’dan başlayıp Bakü’den geçerek Taşkent’in kadim sokaklarından Aşkabat ve Astana’ya, Almatı’nın yaylalarından Bişkek’in bereketli topraklarına ve bunların da ötesine uzanan muazzam Türk dünyasının varlığına bir bütün olarak sahip çıkmıştır.”

#4
Türk dünyasının birlikteliğinde dil ve kültürün temel unsur olduğuna dikkat çeken Ersoy, geçmişte bu bağların zayıflatılmasına yönelik girişimlere değindi. Ortak değerlerin korunmasının önemine işaret eden Ersoy, şunları söyledi: “Bizi bize yabancılaştırmak için 100 yılı aşkın süredir hangi yol ve yöntemleri denediklerini, uyguladıklarını hepimiz biliyoruz. Bir olduğumuzu, ayrı değil aynı olduğumuzu unutturmak için tarihimize, kültürümüze, inancımıza, gelenek ve göreneklerimize saldırdılar. Bu değerlere göre yaşamamızı engellemek için zulmettiler. Eğitim adı altında çocuklarımızı aslî kimliklerini inkâr etmeye şartladılar. Bütün bunların başarıya ulaşması için de bizi hepsinden bir anda koparabilecek en özgün değerimize yani dilimize pranga vurmak istediler.” Bilim insanlarından sanatçılara uzanan köklü bir birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasının bir sorumluluk olduğunu da dile getiren Ersoy, bu mirasın yeni nesillere aktarılmasıyla Türk dünyasının ortak değerler etrafında daha güçlü bir şekilde buluşacağını ifade etti. Türk Dil Kurumunun önemli bir çalışmaya imza attığını belirten Ersoy, konuşmasının sonunda, projede emeği geçenlere teşekkür ederek Ziya Gökalp’in fikir mirasına katkı sunan isimleri saygı ve minnetle andı.

#5
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programın ardından, doğumunun 150’nci yılı dolayısıyla hazırlanan Ziya Gökalp Sergisi’ni gezdi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde, TÜRKSOY ile Türk Tarih ve Kültür Vakfı (TÜRKTAV) iş birliğinde düzenlenen sergide, Ziya Gökalp’in fikir dünyasını yansıtan içerikler ziyaretçilere sunuldu. Bakan Ersoy, sergide yer alan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar
Dünya

İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar

İran, ABD ile Pakistan’da yapılması planlanan görüşmelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını istediğini açıkladı. Tahran yönetimi, sahada el..
İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma! Saldırganların kimlikleri belirlendi
Gündem

İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma! Saldırganların kimlikleri belirlendi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren 3 kişinin etkisiz hale getir..
Başkanları otel odasında basılan CHP iyice azıttı! Tekbir getiren vatan evlatlarına ceza kepazeliği
Gündem

Başkanları otel odasında basılan CHP iyice azıttı! Tekbir getiren vatan evlatlarına ceza kepazeliği

Belediye başkanları otel odalarında basılan CHP, tekbir getiren vatan evlatlarına ceza keserek yeni bir kepazeliğe imza attı.
Manisa’da FETÖ’nün yeni yapılanması deşifre edildi! Gözler Manisalı CHP Genel Başkanı Özel’de
Gündem

Manisa’da FETÖ’nün yeni yapılanması deşifre edildi! Gözler Manisalı CHP Genel Başkanı Özel’de

FETÖ/PYD’nin Manisa’daki güncel yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada terör örgütünün yeniden yapılanma çabaları deşifre edildi. CHP ..
O ülke savaşta kasasını altınla doldurdu!
Ekonomi

O ülke savaşta kasasını altınla doldurdu!

Çin Merkez Bankası, Mart ayında bir yıldan uzun sürenin en büyük altın alımını gerçekleştirerek, bölgede devam eden savaşın fiyatlar üzerind..
Mustafa Bozbey ilk iş yardımcısını sattı
Gündem

Mustafa Bozbey ilk iş yardımcısını sattı

Rüşvet ve yolsuzluk suçlaması ile çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bursa Büyükşehir eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in emniyette verdiğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23