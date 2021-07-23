Siber saldırılara karşı mukavetimizi artıracağız

Buğra Kardan

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç, salgın sürecinde dijitalleşmenin hız kazandığını söyledi. Koç, zorlu süreçte dijital ürün ve hizmet kullanımının önemli ölçüde arttığının altını çizdi.

2020 zor geçti

“2020 hiç de kolay geçmedi. Bir dakikada 375 yeni siber saldırıyla karşı karşıya kalındı, 3 yeni oltalama sitesi devreye sokuldu” diyen Koç, “Geçen sene Covid-19’la ilgili 35 spam e-posta saptandı, 16 bin 172 kayıt ele geçirildi” bilgisini verdi. Koç, “Verilerimizi koruma konusunda çok hassasız. Kapsamlı çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni tedbirler söz konusu

Artan siber tehditlerin ülkeleri yeni tedbirler almaya ittiğini vurgulayan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu minvalde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile Dijital Dönüşüm Ofisimiz tarafından yeni bir hamle yapıldı. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ilan edildi. İlgili tüm kurumların katkılarıyla 8 stratejik amaca yönelik yapılması gereken 40 eylem ve 75 uygulama adımı tayin edildi. 2020- 2023 dönemini kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nda belirlenen faaliyetlerin hayata geçirilmesiyle ülke çapında dijital altyapılarımıza gelebilecek saldırılara karşı mukavemetimizi arttıracağız.” Koç, Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında bir rehber hazırlandığını hatırlattı. 27 Temmuz 2020’de erişime sunulan rehberin ülkenin bilgi güvenliği seviyesini arttırmak ayrıca veri mahremiyetini sağlamak için atılan önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Koç, şunları ifade etti: “Ülke genelinde referans alınacak ilk resmi ve özgün doküman olan rehberin sürekli geliştirilerek uzun vadede ülkemizin bilgi ile iletişim güvenliğinin sağlanmasına kılavuzluk etmesini hedefliyoruz. Gelişen teknolojilerin ortaya çıkardığı siber güvenlik risklerinin yanında bu teknolojilerin savunma amacıyla kullanılmasının oluşturacağı fırsatların da göz ardı edilmemesi gerekir. Bunu ‘Pozitif Siber Güvenlik Yaklaşımı’ olarak adlandırıyoruz.”

Dev bir sisteme dönüştü

e-Devlet’ten binlerce hizmet verildiğini de anımsatan Koç, “Sistem gelişti, büyüdü. Milyonlarca kullanıcıya hitap eder duruma geldi. e-Devlet’le hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz, götürmeye devam edeceğiz. e-Devlet’i Dijital Türkiye Portalı’na çevireceğiz. Burada sadece kamu olmayacak. e-Devlet’i her türlü dijital sürece başvurunun yapılabileceği bir kapı haline getireceğiz” dedi.

Başarılarla öne çıktık

e-Devlet’in dünyada da başarılarıyla öne çıktığını anlatan Koç, şunları aktardı: “Biz birçok endekste de yukarı sıralardayız. En son Avrupa Birliği’nin (AB) yapmış olduğu bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. AB Avrupa’daki 36 ülkeye bizi de dahil etti ve ‘Dijital Devlet’ uygulamalarında kullanıcı odaklılığı ölçtü. Burada Türkiye 4. sıraya geldi. İlk 3’e baktığımız zaman da nüfusları çok küçük bazı Avrupa ülkeleri olarak görüyoruz. Yani bu anlamda baktığımız zaman lider konumundayız.”