Siber güvenlik fikirleri Teknopark İstanbul’da yarıştı

İSTANBUL (AA) - Türk savunma sanayisinin inovasyon merkezi Teknopark İstanbul’un bu yıl ikincisini düzenlediği "Siber Güvenlik Fikir Yarışması" koronavirüs önlemleri kapsamında çevrimiçi gerçekleşti.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, Teknopark İstanbul’un Türkiye’de siber güvenlik alanında girişimcilerin yenilikçi, sürdürülebilir ve ticarileşebilir, iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayelerinde Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ortaklığı ile düzenlediği "Siber Güvenlik Fikir Yarışması"; Havelsan’ın Diyalog programı kullanılarak çevrimiçi olarak düzenlendi.

23 siber güvenlik fikrinin yarıştığı organizasyonda AVCS takımı; CCTV ve İHA/SİHA görüntülerinden elde edilen bilgilerin korunmasına yönelik projesiyle birinci olarak 25 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Proje CCTV ve İHA/SİHA araçlarından elde edilen bilgilerin yapay zeka mimarisi ile elden geçirilmesini, bu verilerin işlenerek kullanılabilir veriler haline getirilmesini ve saklı kalması gereken bilgilerin video görüntüsü tamamen silinmeden tersine boyama yöntemi ile saklanmasını sağlayan bir yapı sunuyor. Sistemde yetkisi olmayan personele görüntüler gösterilmezken, yetkisiz personel bunun farkında olmuyor ve kritik bilgiler güvence altına alınıyor.



Yarışmada ikinci olarak 15 bin TL’lik ödülü kazanan takım "Blok Zinciri 2.0" projesiyle Blocco 360 oldu. Micro-mining teknolojisi ile veriyi dağıtan ve kaydeden, dağıtık bir mimari algoritmaya sahip olan Blocco 360; bu proje ile dağıtık ve şifreli olarak veri güvenliği sağlayan yeni nesil blok zinciri algoritması sunuyor.

Şirketler bu çalışma ile güvenli veri işleme ve kaydetme konusunda çözüme kavuşuyor. Düşük donanım gereksinimi ile yüksek veri güvenliği sağlayan proje özgün algoritması ile verilere güvenli ve yetkisel erişim sağlıyor.







- Mansiyon ödülleri sahiplerini buldu





Açıklamada verilen bilgilere göre, organizasyonda üçüncü olarak 10 bin TL’lik ödülün sahibi olan Siber vizyon takımı; siber güvenlik alanındaki karar verici ve aksiyon alıcılar için saldırı ve savunma yaklaşımları arasında bir yarışma ortamı oluşturarak oyunlaştırılmış öğrenme ve vizyon geliştirme ortamı sağlayan projesiyle dikkati çekti.

Kuruma özel kapalı yarışma ortamı için kurumsal bir ortama dışarıdan gerçekleştirilen bir sızma testi aktivitesini veya ülkeler arası bilgi sızıntısına yönelik istihbarat konusunu içerebilen ön tanımlı senaryolara yönelik hem saldırgan hem de savunma görevlilerinin yarışabileceği oyun; kurumlara olası tehditler karşısında hızlı aksiyon alabilme imkanı sunuyor.



Yarışmada ayrıca dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci olan takımlar mansiyon ödülü olarak 5 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Dereceye giren ilk 7 takım Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi’nde 18 ay boyunca ofis imkanlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.







- "Bilgi birikimine sahip olmak günümüzde kritik önem taşıyor"





Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Siber Güvenlik ekosisteminde yerli ve milli teknolojilerle global arenaya sunulabilecek kalitede ürün üretebilme kabiliyeti kazanmak ve hem ihracat potansiyeli hem de ülkemiz içerisindeki kritik siber altyapıların korunması için gereken bilgi birikimine sahip olmak günümüzde kritik bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bu noktada Teknopark İstanbul olarak Türkiye'yi siber güvenlik alanında dünyayla rekabet edebilir seviyeye çıkartacak yeni girişimcileri ve genç fikirleri desteklediklerini aktaran Topçu, bu yıl 2. defa Siber Güvenlik Fikir Yarışması'nı düzenlediklerini kaydetti.





- "Ülkemizdeki siber güvenlik ekosistemine önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz"





Etkinlikte yarışan tüm takımları ve kazanan takımları tebrik eden Topçu, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki siber güvenlik ekosistemine önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz. 3. Etap yapılarımız kapsamında bu yılın son çeyreğinde ülkemizin ilk siber güvenlik kuluçka merkezini de açacağız. Yerli ve milli siber güvenlik iş fikirleri geliştirilme noktasında eğitim ve mentorluk imkanları sunacağımız bu merkezle ekosisteme önemli bir katkı sunacağız.

Teknopark İstanbul olarak savunma sanayisini bir bütün olarak ele alıyoruz ve siber güvenlik alanında da çığır açacak yerli girişimcilere ev sahipliği yapacağız. Ayrıca gelecek ders yılında Siber Güvenlik Lisesi’nin de kampüsümüzde faaliyete başlayacağını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Böylece siber güvenlik gibi stratejik bir konuda cazibe merkezi haline geliyoruz, ekosistemdeki tüm paydaşlarımızı ve girişimcileri de bu cazibe merkezinin parçası olmaya davet ediyoruz."

Bu arada Topçu, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’ne de ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul'un, küme üyesi start up firmalarının 23 Haziran’da yatırımcılarla buluşacağı "Siber Güvenlik Demo Günü"nün de destekçileri arasında yer aldığını kaydetti.