Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı
Milli İstihbarat Teşkilatı, siber casuslara yönelik yeni bir operasyona imza attı. MİT ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucu 2 kişi yakalandı. Kişisel verilere yönelik oluşturulan sorgu panellerinin bulunduğu 24 internet adresi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek tamamen erişime kapatıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Jandarma Genel Komutanlığının, İstanbul ve Adana'da siber casuslara yönelik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, siber casuslara yönelik İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, siber suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
YURT DIŞI BAĞLANTILI SİSTEMLER
Aramalarda, yasa dışı siber faaliyetlerle ilişkili çok sayıda dijital materyal ile yurt dışı bağlantılı sistemlere el konuldu.
Şüphelilerin ifadelerinde, suçlarını itiraf ettikleri, kişisel verilere yasa dışı erişim yöntemleri ile irtibatlı oldukları kişi ve gruplar hakkında kritik bilgiler verdikleri öğrenildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI 24 SİTE KAPATILDI
Soruşturma kapsamında, siber casusluk faaliyetlerinde aktif rol aldığı belirlenen şüpheliler, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamında tutuklandı.
Siber suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen zanlılar hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletileceği ve siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı yeni isimlere ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.
Ele geçirilmiş birtakım kişisel verilere yönelik oluşturulan sorgu panellerinin bulunduğu 24 internet adresi, operasyon kapsamında erişime kapatıldı.