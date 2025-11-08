  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sudanlı Büyükelçi Kabeir’den AB’ye tepki: Gazze’de sustular, şimdi Faşir’de seyrediyorlar

Rojin Kabaiş dosyası derinleşiyor! Şifreli telefon İspanya’da incelenecek!

Sen dik dur, onlar eğilecekler! Ahmed Şara, başına 10 milyon dolar ödül koyanları ziyaret edecek

Mimar Sinan’ın eseri E-5'in yanı başında çukura terk edildi: 470 yıllık Haramidere Köprüsü çöplüğe döndü

Hava alarmı geldi! Meteoroloji’den bölge bölge kritik uyarı

Kocaeli’nden çok kötü haber! Depo yangınında çok sayıda ölü var

Bir ülke küllerinden doğuyor: Suriye!

Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken...

Avrupa Rusya’ya karşı savaş konumuna geçti. Almanya Nato'nun maşası olacak!

Kayınvalide değil, canvalide: 20 yıl önce kızını, şimdi böbreğini verdi
Gündem Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı
Gündem

Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı, siber casuslara yönelik yeni bir operasyona imza attı. MİT ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucu 2 kişi yakalandı. Kişisel verilere yönelik oluşturulan sorgu panellerinin bulunduğu 24 internet adresi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek tamamen erişime kapatıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Jandarma Genel Komutanlığının, İstanbul ve Adana'da siber casuslara yönelik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, siber casuslara yönelik İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 

Operasyonda, siber suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

YURT DIŞI BAĞLANTILI SİSTEMLER

Aramalarda, yasa dışı siber faaliyetlerle ilişkili çok sayıda dijital materyal ile yurt dışı bağlantılı sistemlere el konuldu.

Şüphelilerin ifadelerinde, suçlarını itiraf ettikleri, kişisel verilere yasa dışı erişim yöntemleri ile irtibatlı oldukları kişi ve gruplar hakkında kritik bilgiler verdikleri öğrenildi.

 

2 KİŞİ TUTUKLANDI 24 SİTE KAPATILDI

Soruşturma kapsamında, siber casusluk faaliyetlerinde aktif rol aldığı belirlenen şüpheliler, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamında tutuklandı.

Siber suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen zanlılar hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletileceği ve siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı yeni isimlere ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.

 

Ele geçirilmiş birtakım kişisel verilere yönelik oluşturulan sorgu panellerinin bulunduğu 24 internet adresi, operasyon kapsamında erişime kapatıldı.

MİT, istihbarat uzmanları arıyor! 35 yaşını aşmamış, üniversite mezunu, yabancı dil bilen...
MİT, istihbarat uzmanları arıyor! 35 yaşını aşmamış, üniversite mezunu, yabancı dil bilen...

Gündem

MİT, istihbarat uzmanları arıyor! 35 yaşını aşmamış, üniversite mezunu, yabancı dil bilen...

Günün paketleri geldi! Mit ve jandarmadan casus avı
Günün paketleri geldi! Mit ve jandarmadan casus avı

Gündem

Günün paketleri geldi! Mit ve jandarmadan casus avı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatandaş

BUNLAR FİGÜRAN asıl olan arkadaki finansörler tetikçiler onları tepeleyin içimizin yağı erisin
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Gündem

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Sudan’da 2 yıldan fazladır süren iç savaşta İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) Daf..
Müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğu ile değiştiriyordu: Tezgahı kapatılan engelli pazarcıya ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma
Gündem

Müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğu ile değiştiriyordu: Tezgahı kapatılan engelli pazarcıya ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma

İstanbul'un Bahçelievler’deki bir pazarda müşterilerin seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla değiştirip yerine hazırladığı salatalıkları koy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23