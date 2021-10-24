Shiba Coin nedir? Shiba Coin kaç TL?

Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Tether’den sonra şimdi de Shiba Coin gündemde. Shiba Coin’in yükselişi kripto para piyasası içinde ilgiyi üzerine çekmekte.

Shiba Coin nedir?

SHIBA INU (SHIB) Dogecoin‘e benzer başka bir meme kripto parası şeklinde nitelendiriliyor. SHIB, SHIBA INU’nun yerel token’ı ve merkezi olmayan bir değişim olan ShibaSwap’i kullanmak için bir teşvik olarak listelenen ve kullanılan ilk token.

Shiba Coin’in kurucusu kim?

Shiba Coin’in sahibi kim? Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir.SHIBA INU WoofPaper'ın, ekiplerinin SHIB'yi yaratmasının üç nedeni vardır:"Sıfırdan başladık, sıfırla.""Shib'in arkasındaki parlak beyinler daha önce hiç işbirliği yapmamıştı.""Shiba Inu Köpeklerini seviyoruz." Shiba Coin ne kadar?

1 Shiba Coin (Shib Inu) kaç dolar?

Shiba Coin (SHİB INU)anlık olarak $ 0,00002817 değerindedir. (14.40)

1 Shiba Coin (Shib Inu) kaç TL?

Shiba Coin (SHİB INU) anlık olarak ₺612,486.40 değerindedir. (14.40)

Shiba Coin değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺106,734,059,916 ( -0.04% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺269,487,900,493 ( -0.04% )

Hacim: ₺12,564,750,528 ( -35.80% )

Dolaşan Arz: 394,796.00B SHIB

Shiba Coin (SHİB INU) anlık olarak $ 0,00002817 değerindedir. (14.40)

Shiba Coin (SHİB INU) değeri son 24 saatte 0.96% düşmüştür.

Shiba Coin (SHİB INU) son 7 günde +14,33% değer kazanmıştır.