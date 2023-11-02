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Ekonomi Shell’den 3. çeyrekte 6.2 milyar dolar kâr
Ekonomi

Shell’den 3. çeyrekte 6.2 milyar dolar kâr

Yeniakit Publisher
2023-11-02 12:16:00 -
Shell’den 3. çeyrekte 6.2 milyar dolar kâr

Shell, bu yılın 3. çeyreğinde 6,2 milyar dolar kar elde ederken, gelecek üç ay için 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı açıkladı.

Şirketin 3. çeyreğine ilişkin açıkladığı finansal sonuçlarına göre, Shell'in karı bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 22,7 artış gösterdi.

Yılın 2. çeyreğinde 5,07 milyar dolar olan kar, 3. çeyrekte 6,22 milyar dolara yükseldi. Bu artışta, yüksek petrol fiyatları ve rafinaj marjları etkili oldu.

Öte yandan, şirketin 3. çeyrek karı geçen yılın aynı dönemindeki 9,45 milyar dolara göre yüzde 34,2 geriledi.

Shell, gelecek üç ay için 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını da açıkladı.

Shell Üst Yöneticisi (CEO) Wael Sawan, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin güçlü operasyonel ve finansal performans gösterdiğini ve oynak emtia piyasalarında fırsatları yakaladığını ifade etti.
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Shell'in portföyünü sadeleştirirken "daha az emisyonla daha fazla değer yarattığını kaydeden Sawan, gelecek üç ay için planlanan 3,5 milyar dolarlık hisse geri alım programıyla, bu yılın 2. yarısındaki hisse geri alım miktarını 6,5 milyar dolara çıkaracaklarını aktardı.

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