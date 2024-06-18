Shell, Singapur merkezli LNG firmasını satın alıyor! Ünlü marka 100 hisse sattı! Resmi açıklama geldi
Shell, Singapur merkezli uluslararası yatırım şirketi Temasek bünyesindeki LNG ticaret şirketi Pavilion Energy’nin yüzde 100 hissesini satın alıyor.
EKONOMİShell, Singapur merkezli Pavilion Energy’yi satın alıyor!
Shell, Singapur merkezli uluslararası yatırım şirketi Temasek bünyesindeki LNG ticaret şirketi Pavilion Energy’nin yüzde 100 hissesini satın alıyor.
Pavilion Energy’nin küresel çapta LNG ticareti yıllık 6,5 milyon ton seviyesinde bulunuyor. Satın almayla Shell’in Entengre Gaz iş hacmini 2022’ye göre yüzde 15-25 büyütme hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
2025’İN İLK ÇEYREĞİNDE ANLAŞMA TAMAMLANACAK
Shell’in Temasek ile Paviliyon Energy’yi satın almak üzere vardığı anlaşmanın 2025’in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Shell Entegre Gaz ve Üretim Direktörü Zoe Yujnovich, Pavilion Energy’nin satın alınmasının Shell’in LNG’deki lider pozisyonunu güçlendireceğini belirterek, “Pavilion’un Asya ve Avrupa’daki stratejik gaz pazarlarına ilave erişim içeren LNG alım ve tedarik sözleşmeleri portföyünü satın alacağız. Bunları Shell’in küresel LNG portföyüne entegre ederek müşterilerimizin enerji güvenliği ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacağız” açıklamalarında bulund
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