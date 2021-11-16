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Dünya Shell Petrol Ofisleri tamamen İngilizlerin oluyor! İsim değiştiriyor
Dünya

Shell Petrol Ofisleri tamamen İngilizlerin oluyor! İsim değiştiriyor

İngiltere-Hollanda ortaklığındaki Shell Petrol Ofisleri satılarak tamamen İngiliz hakimiyetine girecek. Royal Dutch Shell ismi yerine sadece ‘Shell’ ismiyle faaliyetlere devam edecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 08:43:00 -
Shell Petrol Ofisleri tamamen İngilizlerin oluyor! İsim değiştiriyor

Şirket, bu değişikliği hissedarlarının onayına sunacak. Ardından Lahey'deki merkez yönetim ofisi ve üst düzey yöneticileri İngiltere'ye taşınacak.

Hollanda hükümeti, Shell'in aldığı bu karardan memnun değil.

Enerji şirketine göre bu plan, özellikle satın almalar konusunda daha hızlı ve daha esnek çalışma koşullarının sağlamayı amaçlıyor.

'Kraliyet' unvanını kaybedecek

Royal Dutch isminden vazgeçecek olan şirket, değişiklikle birlikte "kraliyet" unvanını kaybedecek ve ticari faaliyetlerini sadece Shell adıyla sürdürecek.

Shell, değişiklik sonrası Hollanda'da da varlığını sürdürmeye devam edecek.

Ancak üst düzey yönetim İngiltere'ye taşınacak. Şirketin CEO'su başta olmak üzere diğer üst yönetim Hollanda'dan ayrılacak.

Shell hisseleri Amsterdam, Londra ve New York borsalarında işlem görmeye devam edecek.
Şirketin yönetim kurulu başkanı (CEO) Ben van Beurden, Shell'in Hollanda'ya güçlü bir şekilde bağlı kalacağını söyledi.

Beurden, birçok insan için zor olan bu değişikliğin, şirketin stratejisini hızlandırmak için gerekli olduğunu vurguladı.
Beurden'a göre bu değişiklik, Shell'i daha hızlı ve daha sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı olacak.

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