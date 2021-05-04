Shell ‘Hep İleride’ yaklaşımıyla sektöre yön vermeye devam ediyor

2023’te Türkiye’de 100’üncü yılını kutlamaya hazırlanan Shell, yol emniyeti, inovasyon, çevre, engelsiz yaşam ve istihdam programlarıyla öne çıkıyor. Kaliteli akaryakıt sunan şirket, sektörde market deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor.

CEO Emre Turanlı: Müşteri memnuniyetimiz önceliğimiz

Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, sektöre yön vermeyi ilke edindiklerini belirtti. Turanlı, şunları söyledi: “Enerji alanında sektöre yeniliklerle ve yüksek standartlarla liderlik etmeye çalışıyoruz. Ayrıca 65 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatımız, 15 bin çalışanımız ve istihdam programlarımızla Türkiye ekonomisine de katkı sağlıyoruz. İstasyonlarda ilk kanopi uygulamasını, ilk premium market konseptini, ilk kurşunsuz yakıtı, ilk sadakat programını, ilk taşıt tanıma sistemini, ilk kadın istihdamını destekleyen programı, çocuklar için özel olarak tasarlanmış ilk tuvaleti, ilk engelsiz hizmet alanını hayata geçiren markayız. Müşteri memnuniyetini daima önceliğimiz olarak görüyoruz. Türkiye genelinde binden fazla istasyonumuzda her gün yaklaşık bir milyon konuklarımızı ağırlıyor ve 600’den fazla Shell Select marketimizle 2 bine yakın farklı ürünü müşterilerimize sunuyoruz. Şimdi de hep ileride olduğumuzu yeni marka yüzümüz Engin Akyürek’le ‘Shell Hep İleride’ iletişim kampanyasıyla anlatıyoruz.”

Kalitemiz güven veriyor

Perakende Satışlar Pazarlama Direktörü Seher Poyrazoğlu ise yeni iletişim kampanyasının çıkış noktasının Shell’in kalitesinin verdiği güven olduğunu vurguladı. Poyrazoğlu, şöyle konuştu: “Shell, dünyanın en büyük enerji şirketlerinden ve en değerli markalarından biri. Yaptığı teknolojik yatırımlarla, inovasyona ve Ar-Ge’ye verdiği önemle dikkat çekiyor. Yılda bir milyar dolarlık Ar-Ge yatırımıyla öne çıkıyor. Yaptırdığımız tüketici araştırmalarında Shell rakiplerinden iki alanda çok net bir şekilde ayrışıyor. Bu alanlar firmanın kalitesi ve oluşturduğu güven olarak sıralanabilir. Biz de iletişim kampanyamız kapsamında bu iki alana odaklandık ve 1923’den bu yana Türkiye’de olan köklü ve topluma dokunan bir marka olarak Shell’in kalitesinin verdiği güvenle hep ileride olduğunu anlattık. Kampanyamızda bir marka elçimizin olmasını istedik ve kimin olacağına karar verirken en çok önemsediğimiz konu, bu kişinin markamızın değerleriyle uyumlu olmasıydı. Kaliteli, güven veren, birçok farklı markayla çalışmak yerine hep seçici olmayı tercih eden, sanatçı kimliğini farklı alanlarla zenginleştiren, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir isim olmasına özellikle dikkat ettik. Engin Akyürek çok başarılı bir sanatçı, oyuncu, yazar. Yazdığı Sessizlik kitabının gelirlerini çok saygın bir kurum olan Darüşşafaka’ya bağışlayan, dogum günlerini Unicef’le anlamlı kılan, kaliteye ve değerlere önem veren bir sanatçı. İlk kez bir markanın reklam kampanyasında yer almayı seçti. Kendisiyle markamızın yolları kesiştiği için çok mutluyum. Bu işbirliği değer odaklı bir işbirliği diyebilirim. Yaptığımız işlerin samimiyetine de bu durum oldukça yansıdı.”