SHELL Eco-Marathon Avrupa heyecanı başlıyor

Türkiye’nin dört bir yanındaki lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 13 takımın katılacağı yarışmada, Avrupa ülkelerinden toplam 166 takım, tasarladıkları ve ürettikleri araçlarla “en az enerjiyle en uzun mesafeyi” katedebilmek için yarışacaklar. 12 üniversite ve 1 liseden yaklaşık 150 öğrenci ile Türkiye, 24 ülke içerisinde en fazla takım ile yarışmaya katılan ilk 3 ülkeden biri. Takımlar, 5-8 Temmuz tarihleri arasında Londra’daki Olimpiyat Parkı’nda düzenlenecek olan Shell Eco-marathon Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecekler.