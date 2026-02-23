Sheinbaum’dan Meksika’ya Sükûnet Çağrısı: Şiddet Olayları Sonrası Alarm

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri “El Mencho”nun öldürüldüğü iddiasının ardından patlak veren şiddet olayları üzerine halka itidal çağrısında bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri “El Mencho”nun öldürüldüğü iddiasının ardından patlak veren şiddet olayları üzerine halka itidal çağrısında bulundu.

ABD merkezli X platformu üzerinden açıklama yapan Sheinbaum, operasyon sonrası ülkenin büyük bölümünde günlük hayatın sürdüğünü, federal güçlerin eyalet yönetimleriyle tam koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Vatandaşlara resmi kaynakları takip etmeleri ve sükûnetlerini korumaları çağrısında bulunan Sheinbaum, operasyonu yürüten Ulusal Savunma Bakanlığı, Meksika ordusu ve Ulusal Muhafız’a teşekkür etti.

Olayların arka planı

Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara’ya yaklaşık 130 kilometre mesafedeki Tapalpa’da gerçekleştirilen askeri operasyonda, CJNG lideri “El Mencho”nun öldürüldüğü öne sürüldü.

Operasyonun ardından Jalisco başta olmak üzere bazı eyaletlerde yol kapatma eylemleri, araç ve iş yeri kundaklamaları yaşandı. Eyalet yönetimi, güvenlik gerekçesiyle toplu taşımayı durdurup “kırmızı alarm” ilan ederken, halktan evlerinde kalmaları istendi.

Şiddet olaylarının bazı bölgelerde sürdüğü bildiriliyor.

