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Dünya Shanghai’de tam otomatik robot fabrikası açıldı!
Dünya

Shanghai’de tam otomatik robot fabrikası açıldı!

Dünyaca tanınmış bir İsveç-İsviçre grubu olup merkezi Zürih’te bulunan ABB, Shanghai’nin Kangqiao mevkiinde tamamen otomatikleştirilmiş ve esnek bir robot fabrikası açtı. 67 bin metrekarelik üretim ve araştırma alanı için yapılan yatırım toplam 150 milyon dolar tutarında.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 14:13:00 -
Shanghai’de tam otomatik robot fabrikası açıldı!

ABB tesiste kendi dijital ve otomatizasyon teknolojilerini yerleştirerek geleceğin robot jenerasyonunu yaratacak. Şirket böylece Çin’de, robotik ve otomatizasyon pazarlarında öncü konumunu elde etme çabasında.

Bu yeni büyük fabrikanın açılışı, şirketin Çin’deki 30 yıllık başarılı faaliyetlerinin sonuncusu. ABB yetkilileri; inovatif, otomatize ve esnek fabrikalarının, şirketlerinin “Çin’de, Çin için” stratejilerinin bir temel bileşeni olduğunu ve bu ülkedeki değer üretim süreçlerini güçlendireceğini düşünüyor. Ayrıca yetkililerin belirttiğine göre, Çin’de satacakları robotik-çözümlerin yüzde 90 kadarı bu fabrikada oluşacak. Böylece bu yeni tesis Çin girişimcilerine de yerel düzlemde daha çok ürün, çözüm ve hizmet geliştirme yolunda katkıda bulunacak.

Aslında ABB, günümüzde 80 milyar dolar değerindeki küresel robotik piyasasının 2025 yılında 130 milyar dolara çıkacağı varsayımından hareket ediyor. Bu bağlamda Çin de dünyanın en büyük robotik pazarı. Nitekim 2021 yılında, tüm dünyadaki robot tesislerinin yüzde 51'i Çin'de kuruldu. Ülkede ilk kez, bir milyondan fazla robot üretim süreci içinde yer aldı.

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