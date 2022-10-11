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Spor Shakhtar Donetsk-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Shakhtar Donetsk-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4.hafta maçında Shakhtar Donetsk ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-10-11 08:35:00 -
Shakhtar Donetsk-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. F Grubu maçında Shakhtar Donetsk ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?

Shakhtar Donetsk-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Shakhtar Donetsk ile Real Madrid bu gece karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak olan maç Exxen'den naklen yayımlanacak.

Shakhtar Donetsk: Trubin; Konoplya, Bondar, Matviienko, Mykhailichenko; Stepanenko, Shved; Bondarenko, Sudakov, Mudryk; Zubkov

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni; Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius

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